'귀한 몸 피곤하실라' 日, WBC 참가 메이저리거 위해 편도 5억+α 전세기 띄운다

기사입력 2026-02-05 11:14


'귀한 몸 피곤하실라' 日, WBC 참가 메이저리거 위해 편도 5억+α …
◇일본 야구 대표팀이 메이저리거 합류를 위해 전세기를 지원할 예정이어서 눈길을 끈다. AP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 출전 명단을 완성한 일본 야구 대표팀이 메이저리거를 위해 전세기를 띄운다.

일본 산케이스포츠는 5일 '오타니 쇼헤이(LA 다저스) 등 미국에 체류 중인 9명의 선수가 전세기로 귀국할 예정'이라고 전했다. 일본 메이저리거들은 이달 말 스프링캠프지에서 애리조나주에 집합해 전세기로 나고야까지 이동한다.

이바타 히로카즈 일본 대표팀 감독은 오타니를 비롯해 야마모토 요시노부(LA 다저스), 다르빗슈 유(샌디에이고 파드리스), 오카모토 가즈(토론토 블루제이스), 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스), 스즈키 세이야(시카고 컵스), 기쿠치 유세이(LA 에인절스), 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스)를 이번 대회 명단에 포함시켰다. 지난해까지 볼티모어 오리올스에서 뛰다 FA신분이 된 투수 스가노 도모유키도 있다. 이들 외에 오타니와 다르빗슈의 구단 통역도 전세기편에 동승할 예정이다.


'귀한 몸 피곤하실라' 日, WBC 참가 메이저리거 위해 편도 5억+α …
◇오타니는 2023년 대회 당시 편도 40만달러의 전세기를 이용해 일본으로 귀국, 화제를 모은 바 있다. AFP연합뉴스
산케이스포츠는 '2023년 대회 당시 오타니가 미국에서 귀국할 때 이용했던 전세기는 14인승 장거리형 비즈니스제트로, 편도 사용료는 40만달러(약 5억8000만원) 수준이었다'며 '당시보다 인원이 늘어난 만큼, 더 큰 기체를 이용할 가능성이 있다'고 설명했다.

일본 대표팀은 오는 14일 미야자키시에서 소집된다. 이들은 22~23일 지난해 일본시리즈 우승팀인 소프트뱅크 호크스와 연습경기를 치르고, 나고야로 이동해 27~28일 주니치 드래곤즈와 맞대결을 펼칠 예정이다.

산케이스포츠는 '메이저리거들은 WBC 2연패의 원동력이 될 것'이라며 '이바타 감독은 메이저리거들이 국내파 선수들에게 이번 대회에서 처음으로 적용되는 피치클록과 피치컴 사용 도움을 줄 것으로 기대하고 있다'고 전했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '성기 크기 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

미쳤다! '손날두' 콤비 완성되나? 사우디에 정떨어진 호날두, 새 행선지로 LA FC 유력...손흥민과 한솥밥 먹는다

3.

[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

4.

미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'

5.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '성기 크기 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

미쳤다! '손날두' 콤비 완성되나? 사우디에 정떨어진 호날두, 새 행선지로 LA FC 유력...손흥민과 한솥밥 먹는다

3.

[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

4.

미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'

5.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.