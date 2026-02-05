심형래, 80년대 연봉 '수백억' 수준..."아파트 1채 500만 원 시절, 출연료로 2억 받아"

기사입력 2026-02-05 11:55


심형래, 80년대 연봉 '수백억' 수준..."아파트 1채 500만 원 시…

심형래, 80년대 연봉 '수백억' 수준..."아파트 1채 500만 원 시…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨이자 영화제작자 심형래가 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 세간을 떠들썩하게 만든 '안면거상' 수술은 물론 전성기 시절 출연료를 언급한다.

MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 특히 '김주하의 데이앤나잇' 안방마님 김주하가 방송콘텐츠 가치정보 분석시스템 라코이가 발표한 1월 4주 차(2026.01.19.~2026.01.25.) 인터넷 반응 예능 출연자 3위를 차지, 예능 퀸으로의 성공적 변신을 인정받아 화제를 모으고 있다.

오는 2월 7일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 11회에서는 심형래가 최근 붕대를 감고 퉁퉁 부은 얼굴을 공개해 모두를 충격에 빠뜨린 '안면거상' 수술 비하인드를 속 시원히 전한다.

심형래가 자신의 영구 캐릭터로 팬들과 소통하는 유튜브를 진행하던 중 분장을 해도 예전 같은 느낌이 나지 않자 "옛날 영구의 본모습을 보여줘야겠다"라고 생각해 '안면거상' 수술을 과감하게 시도했다는 것. 수술한 지 한 달 됐다는 심형래의 수술 후기에 귀추가 주목된다.

또한 심형래는 1989년 한국 영화 흥행 1위에 빛나는 '영구와 땡칠이'의 상상 초월 탄생 비화를 밝힌다.

심형래가 직접 시나리오 작업에 참여했던 '영구와 땡칠이'는 대본 완성에 1일, 제작에 2주가 걸린, 초스피드로 완성된 작품이라는 것.

더욱이 심형래는 뜨거운 반응을 얻었던 '영구와 땡칠이'로 아파트 1채 값이 500만 원이던 시절 출연료로 무려 2억 원을 받고, 100편 이상 CF를 찍었던 화려했던 전성기를 고백해 놀라움을 자아낸다.

이어 118편의 영화에 출연 및 제작으로 나섰던 심형래는 지난 2007년 개봉해 860만 관객을 동원했던 초대박 흥행 영화 '디워'의 성공과 성공 이후 있었던 우여곡절을 토로한다. 더불어 현재 제작 중으로 알려진 '디워2'에 대해 "올해 안에 '디워2' 제작발표회를 할 것"이라는 야심찬 포부를 내비쳐 기대감을 높인다.


반면 심형래와 김주하는 각각 '영구 흉내를 제안하는 자'와 '영구 흉내를 거부하는 자'로 변신해 끝없는 창과 방패 싸움을 벌인다. 심형래가 김주하에게 "띠리리~리리리"라는 특유의 영구 제스처를 함께할 것을 제안하는 데 이어 "너무 귀여울 것 같다"라며 영구가발을 써보는 것을 권유하지만 김주하는 그때마다 "아니 괜찮습니다!"라고 칼 거절해 웃음을 유발한다. 지칠 줄 모르는 심형래의 개그 제안을 김주하가 끝까지 방어할 수 있을지 궁금증이 증폭된다.

그런가 하면 원조 개가수(개그맨+가수) 출신인 심형래는 '김주하의 데이앤나잇'을 통해 특별한 '영구쇼' 무대를 선사한다. 완벽하게 영구로 변신한 심형래의 폭소 만발 무대에 관심이 쏠린다. 마지막으로 이혼 15년 차인 심형래는 "바쁘다고 딸과 놀러 한 번도 못 가봤으니까"라며 떨어져 있는 딸을 향한 애절한 마음을 드러내 먹먹함을 남긴다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '성기 크기 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

미쳤다! '손날두' 콤비 완성되나? 사우디에 정떨어진 호날두, 새 행선지로 LA FC 유력...손흥민과 한솥밥 먹는다

3.

[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

4.

미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'

5.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.