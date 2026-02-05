이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소원도 '경악'

[스포츠조선 정안지 기자] 함소원이 전남편 진화의 철없는 행동에 친정 엄마가 놀랐던 일을 털어놨다.
5일 유튜브 채널 'MBN Entertainment'에는 "'놀람주의' 친정 엄마와 진화의 문화충돌?! '장모님 문 좀 닫아주세요'"라면서 '속풀이쇼 동치미' 예고편이 공개됐다.
영상 속 함소원은 정신과 전문의 이광민을 찾아가 상담을 진행했다. 재결합 의사가 전혀 없던 함소원과 전남편 진화는 딸 혜정이 때문에 현재 일주일에 하루만 같이 살아보기 시작했다.
함소원은 "친정 엄마 입장에서 생각해 보면 이혼한 전 사위가 (집으로)들이닥치더니 가지도 않고 이러고 있는데 맨날 누워서 '저게 뭐 하고 있는 건가'라는 생각이 들 것 같다"고 말했다.
이광민은 "진화 씨가 상태가 좋고 자기 앞가림도 하고 일도 하고 사회적인 역할도 있었으면 어머니께서 '그래 내가 조금 도와줘야지'라는 생각하셨을 수 있는데 이미 이혼한 상황에서 불안정한 심리에 미래도 안 보이는 따지고 보면 남이 집 안에 나랑 같이 있으니, 속에서 천불이 날 상황"이라면서 친정 엄마의 입장에 대해 이야기 했다.
함소원은 "엄마가 '기가 찬 얘기 하나 해줄게'라면서 이야기해 주셨다"면서 "방 안에 누워 있던 진화 씨가 '장모님'하면서 불렀다더라. 엄마가 갔더니 '장모님, 문 좀 닫아주세요'라고 했다더라"고 말해 모두를 문화 충격에 빠트렸다.
함소원은 "아빠가 사기당하고, 주식 망하고 힘들게 했다. 그래서 삼 형제가 '아빠가 힘들게 하니까 우리 삼 형제는 엄마 말 잘 듣자'면서 생계를 위해 닥치는 일을 다 하며 고생하는 엄마의 말에는 절대복종했다"라며 어린 시절을 털어놨다. 이어 그는 "근데 진화 씨는 정말 아이처럼 한다. 엄마가 다 해주는 환경에서 자랐다"면서 "진화 씨의 행동들이 어쩌면 엄마에게 아빠를 떠올리게 했을 수 있겠다 싶더라"고 털어놔 눈길을 끌었다.
한편 함소원은 최근 '속풀이쇼 동치미' 예고편을 통해 친정 엄마의 재결합 반대에 눈물을 쏟는 모습을 공개해 이목을 집중시켰다.