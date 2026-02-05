이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소원도 '경악'

기사입력 2026-02-05 17:08


이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소…

이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소…

이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소…

이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소…

이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소…

이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소…

이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소…

[스포츠조선 정안지 기자] 함소원이 전남편 진화의 철없는 행동에 친정 엄마가 놀랐던 일을 털어놨다.

5일 유튜브 채널 'MBN Entertainment'에는 "'놀람주의' 친정 엄마와 진화의 문화충돌?! '장모님 문 좀 닫아주세요'"라면서 '속풀이쇼 동치미' 예고편이 공개됐다.

영상 속 함소원은 정신과 전문의 이광민을 찾아가 상담을 진행했다. 재결합 의사가 전혀 없던 함소원과 전남편 진화는 딸 혜정이 때문에 현재 일주일에 하루만 같이 살아보기 시작했다.

함소원은 "친정 엄마 입장에서 생각해 보면 이혼한 전 사위가 (집으로)들이닥치더니 가지도 않고 이러고 있는데 맨날 누워서 '저게 뭐 하고 있는 건가'라는 생각이 들 것 같다"고 말했다.

이광민은 "진화 씨가 상태가 좋고 자기 앞가림도 하고 일도 하고 사회적인 역할도 있었으면 어머니께서 '그래 내가 조금 도와줘야지'라는 생각하셨을 수 있는데 이미 이혼한 상황에서 불안정한 심리에 미래도 안 보이는 따지고 보면 남이 집 안에 나랑 같이 있으니, 속에서 천불이 날 상황"이라면서 친정 엄마의 입장에 대해 이야기 했다.


이혼한 전 사위가 안방 점령...진화, 장모에 "문 닫으라" 심부름→함소…
함소원은 "엄마가 '기가 찬 얘기 하나 해줄게'라면서 이야기해 주셨다"면서 "방 안에 누워 있던 진화 씨가 '장모님'하면서 불렀다더라. 엄마가 갔더니 '장모님, 문 좀 닫아주세요'라고 했다더라"고 말해 모두를 문화 충격에 빠트렸다.

함소원은 "아빠가 사기당하고, 주식 망하고 힘들게 했다. 그래서 삼 형제가 '아빠가 힘들게 하니까 우리 삼 형제는 엄마 말 잘 듣자'면서 생계를 위해 닥치는 일을 다 하며 고생하는 엄마의 말에는 절대복종했다"라며 어린 시절을 털어놨다. 이어 그는 "근데 진화 씨는 정말 아이처럼 한다. 엄마가 다 해주는 환경에서 자랐다"면서 "진화 씨의 행동들이 어쩌면 엄마에게 아빠를 떠올리게 했을 수 있겠다 싶더라"고 털어놔 눈길을 끌었다.

한편 함소원은 최근 '속풀이쇼 동치미' 예고편을 통해 친정 엄마의 재결합 반대에 눈물을 쏟는 모습을 공개해 이목을 집중시켰다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

3.

하정우, '50세 결혼+2세 계획' 이미 계산 끝…♥차정원과 6년 열애 결실 맞나

4.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

5.

연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대 아닙니다"

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

3.

하정우, '50세 결혼+2세 계획' 이미 계산 끝…♥차정원과 6년 열애 결실 맞나

4.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

5.

연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대 아닙니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

커쇼 역대급 반전! WBC서 '선수 아닌 코치' 맡는다고?…"역할 상관 없이 미국 대표팀 돕길 원했다"

2.

새파란 신인 투수가, 대선배 양의지 상대 처음 공을 던진다면...그런데 반전의 '아빠 미소'

3.

'안세영 첫출격=쾌조스타트' 아시아단체선수권 조1위 물꼬 텄다…조별 최종전 1주자로 나서 2-0 완승

4.

2년 연속 '불청객' 만난 문동주, 어깨 통증 → 투구 중단…'소집 D-9' WBC 대표팀 어쩌나 [SC비하인드]

5.

'다저스가 역사상 최강팀인가' 슈퍼 에이스 스쿠발 품나, '가성비' 사사키 내주고?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.