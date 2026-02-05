MC몽, 성매매 의혹 전면 부인 "여자친구도 같이 있었다, 악의적 보도 억울"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 프로듀서 MC몽이 최근 불거진 성매매 의혹에 대해 직접 입장을 밝히며 억울함을 호소했다.
MC몽은 당시 상황에 대해서도 "함께 있던 남성은 아는 동생"이라며 "세 명의 여성 가운데 한 명은 여자친구, 또 다른 한 명은 여자친구의 지인이었고 나머지 한 명은 그 자리에서 처음 만난 사람이었다"고 말했다.
MC몽은 "그 사람들이 과거 어떤 일을 했는지는 전혀 모른다"며 "성매매 의혹까지 제기되는 것은 너무 과도하다"고 토로했다.
또한 "여자친구까지 언급되는 상황이 너무 힘들다"며 "이 같은 의혹을 보도하는 것 자체가 악의적이라고 느껴진다"고 말했다.
앞서 MC몽은 한 시사 프로그램과 일부 보도를 통해 성매매 의혹이 제기되며 논란의 중심에 섰다. 당시 공개된 영상과 관련해 다양한 추측이 이어졌고, 온라인에서도 갑론을박이 벌어졌다.
현재 MC몽 측은 해당 의혹을 전면 부인하고 있으며, 추가 대응 여부에도 관심이 쏠리고 있다.
