[청룡영화상] 아이즈원 김민주, 골반 노출 드레스 패션 '청순 섹시의 정…

[청룡영화상] 아이즈원 김민주, 골반 노출 드레스 패션 '청순 섹시의 정석'

최종수정 2025-11-19 19:46

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 김민주가 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 김민주가 레드카펫을 빛내고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이즈원 출신 김민주가 압도적 미모로 레드카펫을 밝혔다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 김민주는 화이트 컬러 로우라이즈 드레스로 골반 라인을 살짝 노출하며 은근한 섹시미를 드러냈다.

제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.

최우수작품상 후보에는 '어쩔수가없다', '얼굴', '좀비딸', '파과', '하얼빈'이 올랐다.

감독상 부문에는 민규동 '파과', 박찬욱 '어쩔수가없다', 연상호 '얼굴', 우민호 '하얼빈', 필감성 '좀비딸' 감독이 노미네이트 됐다.

남우주연상 후보에는 박정민(얼굴), 설경구(보통의 가족), 이병헌(어쩔수가없다), 조정석(좀비딸), 현빈(하얼빈)이 지명됐다.

여우주연상은 손예진(어쩔수가없다), 송혜교(검은 수녀들), 이재인(하이파이브), 이혜영(파과), 임윤아(악마가 이사왔다)가 경쟁한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

