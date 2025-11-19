[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스…

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션
|
|
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 손예진이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
|
|
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 손예진이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 백지은 기자] 배우 손예진이 화끈한 노출로 명품 몸매를 뽐냈다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.
이날 손예진은 그물 디자인의 백리스 시스루 드레스를 입고 레드카펫을 밟았다. 그물 디자인이 미니 드레스처럼 몸을 감싸고, 시스루 소재의 밑단이 연결된 독특한 디자인의 드레스는 손예진의 탄력있고 슬림한 몸매를 더욱 돋보이게 만들었다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
최우수작품상 후보에는 '어쩔수가없다', '얼굴', '좀비딸', '파과', '하얼빈'이 올랐다.
감독상 부문에는 민규동 '파과', 박찬욱 '어쩔수가없다', 연상호 '얼굴', 우민호 '하얼빈', 필감성 '좀비딸' 감독이 노미네이트 됐다.
남우주연상 후보에는 박정민(얼굴), 설경구(보통의 가족), 이병헌(어쩔수가없다), 조정석(좀비딸), 현빈(하얼빈)이 지명됐다.
여우주연상은 손예진(어쩔수가없다), 송혜교(검은 수녀들), 이재인(하이파이브), 이혜영(파과), 임윤아(악마가 이사왔다)가 경쟁한다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.