[청룡영화상] 이찬혁, 또 청룡 찢었다…'관짝 퍼포' 이어 레전드 축하공…

[청룡영화상] 이찬혁, 또 청룡 찢었다…'관짝 퍼포' 이어 레전드 축하공연
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 이찬혁이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 백지은 기자] 악뮤 이찬혁이 또 한번 청룡영화상 무대를 찢었다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.
이날 이찬혁은 두 번째 솔로 정규 앨범 '에로스' 더블 타이틀곡 '멸종위기사랑'과 '비비드라라러브'를 열창했다.
지난해 이찬혁은 '목격담' '파노라마' '장례희망' 등을 잇달아 부른 뒤 스스로 관에 들어가 퇴장하는 파격적인 '관짝 퍼포먼스'로 청룡을 휩쓴바 있다. 이에 2년 연속 축하공연 주자로 나선 이찬혁이 어떤 무대를 만들지 초유의 관심이 쏠렸던 상황. 이찬혁은 라이브 세션과 함께 한편의 뮤지컬을 보는 듯한 공연을 완성해 박수갈채를 받았다.
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 가수 이찬혁이 축하 공연을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
