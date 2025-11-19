[청룡영화상] 안보현-김도연, 눈물의 신인상 "아이돌-선수로 시작했는데 …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 안보현과 김도연이 남녀신인상을 받았다.
김도연은 "사랑스럽고 패기 넘치는 영화 만들어주셔서 감사 드린다. 너무 순수한 영화에 대한 사랑과 열정이 느껴져서 늘 힘이 됐다. 저희 영화를 세상 밖에 나올 수 있게 해주셔서 감사하다. 짧은 시간 안에 많은 촬영을 했어야 했는데 늘 웃는 얼굴로 좋은 분위기 만들어주신 스태프와 배우들에게 감사하다. 관객분들께도 감사 드린다. 연기의 재미를 처음 알게 해주신 선생님. 제가 저를 믿지 못할 때 저를 믿어주셔서 힘 내서 할 수 있었다. 아이돌로 처음 데뷔했다. 무대에서 노래하고 춤추는 모습을 보고 좋아해주시는 팬분들이 많은데 연기하는 지금 저의 모습도 늘 응원해주셔서 감사 드린다. 상이라는 게 큰 의미가 아닐 거라고 늘 생각했는데 막상 받으니까 이런 인정을 받고 싶었구나 하는 생각이 든다. 이 상이 앞으로 연기해나가는데 있어 굉장히 큰 힘이 될 것 같다. 앞으로 더 많이 생각하고 고민하고 주저하지 않는 그런 배우가 되겠다"며 눈물을 쏟았다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.