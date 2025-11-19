[청룡영화상] 이성민, 남우조연상 "상 받을수 없는 역할이었는데…"

기사입력 2025-11-19 22:17


[청룡영화상] 이성민, 남우조연상 "상 받을수 없는 역할이었는데…"
19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남우조연상 수상한 배우 이성민. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 백지은 기자] 배우 이성민이 남우조연상을 수상했다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이성민은 '어쩔수가 없다'에서 범모 역을 맡아 디테일을 살린 감정연기와 생활연기로 극에 현실감을 불어넣었다는 평을 받았다. 이에 '좀비딸' 윤경호, '하얼빈' 박정민, '하괴' 김성철, '얼굴' 권해효와의 경합 끝에 남우조연상 트로피를 들어올렸다.

이성민은 "기대 안했다. 설마했다. 늘 와서 손바닥에 불이 나게 박수만 치다 갔다. 늘 후보에 오르면 수상소감을 준비해야 되나 말아야 되나 고민했는데 이번엔 정말 못했다. 받을 수 없는 역할이었는데 이렇게 상을 주셔서 너무 고맙다. 이 상은 구분모라는 멋진 캐릭터를 선물해주신 감독님 덕분"이라고 밝혔다.

제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

