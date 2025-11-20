이지혜, 인중축소술 긴급 고백.."발음 새고 이미지 달라져..딸도 '못생…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 인중축소술을 받은 사실을 솔직하게 고백했다.
이어 "잘 됐다. 사실 댓글에 '인중 (수술) 하라'는 말이 엄청 많지 않았냐. 정말 귀여워졌다"라고 칭찬했다.
이지혜는 "지금 풍평회(품평회)같다"라며 "(수술 후) 지금 발음도 샌다"고 알렸다. 이어 자신을 구경하던 남편을 보더니 "저 사람이 내 얼굴 보곤 '하향새 탈 것'이라고 하더라. 저주를 퍼부었다"라고 폭로해 웃음을 안겼다.
이어 "그때 '아 이건 아닌데'라는 생각이 들었다. 이건 프로답지 못 한 거다. 새프로그램을 녹화한 건데 너무 죄송하더라. 작가님 슥 불러서 죄송하다고 했다"고 속상해 했다.
시청자들에게도 미리 양해를 구했다. 그는 "이제 앞으로 방송을 하면서 발음이 샐 수도 있고, 얼굴 이미지가 좀 달라져서 '아 뭐야' 하실 수도 있다. 불편함을 느낄 수 있는 상황이 벌어질 수도 있으니, 사전에 먼저 죄송하다라는 말씀을 드리고 싶다"고 전했다.
이지혜는 수술을 결심한 이유에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 그는 "요즘 유행이라 많이들 한다고 하더라. 그리고 내 인중이 거짓말 안 하고 4cm다. 나이 들면서 더 길어졌다. 그리고 댓글로도 계속 인중하라고 댓글이 달리더라. 안그래도 콤플렉스였는데 자꾸 댓글이 달리니까 많이 흔들렸다"고 전했다.
성형 사실을 고백한 이유에 대해서도 "거짓말을 못 하겠다"면서도 "중요한 건 남에게 피해를 주기 싫다. 내가 게스트가 아닌 서포트 입장인데, 발음이나 내 얼굴때문에 다른 사람에게 방해를 주거나 민폐를 주기 싫었다"고 이야기 했다.
결국 이지혜는 이날 유튜브 촬영도 취소하게 됐다고. 이지혜는 "우리 남편도 '하향세'라고 하더라"라며 "나 많이 달라졌냐"라고 속상해 하기도 했다.
그러면서 "나 이번에 정말 깨달았다. 성형은 이제 정말 하면 안 될 것 같다. 아이들도 엄마의 영향을 받지 않냐. 근데 엄마가 자꾸 붕대감고 나타나면 얼굴이 달라진다. 그러면 나중에 애들한테 영향이 갈 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.
마지막으로 그는 "인중축소술 정말 신중해야 한다. 그 못생김의 기간동안 정말 두렵고 무섭다. 진짜 2주 되니까 모니터로 보니까 그나마 괜찮아진 것"이라고 당부했다.
이어 딸 엘리를 언급하며 "처음에 수술 딱 하고 나왔는데, 엘리가 '엄마 못생겼어'라고 하더라. 애가 충격받은 거다"라고 당시를 회상했다. 엘리는 "엄마 붕대 감고 있으니까 너무 걱정됐다. 엄마 다치는 게 싫다"며 "지금은 예쁘다"라고 말해 뭉클함을 안겼다.
앞서 이지혜는 자신의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 채널에서 "46세가 되니 노화가 뚜렷해져 오랜 고민 끝에 시술을 결정했다"라며 얼굴 실 리프팅, 입술 문신을 받는 과정을 공개해 화제를 모았다.
한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.