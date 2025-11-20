“발음 새서 충격”… 이지혜, 실리프팅 후 심경 고백→인중축소 고민까지
[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이지혜가 결국 인중 축소술을 결심하게 된 이유와 속마음을 직접 밝혔다.
20일 이지혜의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '할 말 있어요..'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 이지혜는 전날 녹화 현장에서 느낀 불편함을 고백하며 제작진을 집으로 급히 불렀다고 밝혔다. 그는 "어제 녹화를 했는데 얼굴은 예뻐졌다는 얘기를 들었지만 발음이 샜다. 진행을 하는 사람으로서 발음이 중요한데 계속 새니까 '이건 아니다' 싶었다"며 해당 프로그램 제작진에게 사과했다.
이어 최근 받은 실리프팅 시술을 언급하며 "실리프팅 영상 댓글에 '인중축소술' 얘기가 달렸다. 사실 내가 인중 콤플렉스가 있어서 줄이고 싶었지만 용기가 없었다. 그런데 시술 후 자신감이 생기니까 더 예뻐지고 싶은 마음이 들더라"고 솔직히 털어놓았다.
이지혜는 인중 축소술을 결심한 이유에 대해 "한두 달 정도 시간을 갖고 '다이어트했다'고 말할 수도 있지만, 내 직업 특성상 장기간 쉴 수도 없다. 사람들에게 거짓말하는 것도 피해를 주는 것도 싫다"고 말했다.
또 성형에 대해 생각이 달라지게 된 계기도 전하며 "엄마가 자꾸 붕대를 감고 나타나고 얼굴이 계속 달라지니까 내가 그걸 보며 크게 깨달았다. 우리 딸들이 아직 어려서 모르지만 정신이 확 들었다"고 솔직한 심경을 드러냈다.
한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
