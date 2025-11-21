유준상, 두 아들 이렇게 잘생겼는데 "공부 안 시킨 것 제일 후회" ('옥문아')

[스포츠조선 이우주 기자] '옥문아' 유준상이 두 아들의 자녀 교육법에 대해 이야기했다.

20일 방송된 KBS2 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에서는 배우 유준상, 정문성이 게스트로 출연했다.

두 아들을 키우는 유준상은 자녀 교육법에 대해 "해서 된 게 하나도 없다. 예를 들어서 아이들을 어렸을 때부터 미술관에 그렇게 데리고 다녔는데 지금 미술관을 제일 싫어한다. 산에 올라가서 맨발로 걷게 하고 그렇게 많이 다녔는데 산 절대 안 간다"며 "힘든 걸 다 시켰는데 이제 힘든 건 안 하려 한다. '아빠, 우리 할만큼 했잖아'(라고 한다)"라고 밝혔다.

유준상은 "저희는 다행히 아내와 성향이 잘 맞아서 아이들 공부를 안 시켰다. 그게 제일 후회가 된다"며 "아이들은 너무 행복한데 부모는 그렇게 스트레스를 받는다. 애들이 행복해지려면 부모들이 그걸 이겨내야 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

유준상은 "어렸을 때 둘째가 학원을 안 간다더라. 학원 가면 친구들이 자서 자기도 잘 거 같다더라. 일리 있는 생각이라고 다니지 말라 했다"고 밝혔다.


23살인 첫째 아들은 벌써 군대를 전역했고, 둘째는 17살이라고. 유준상이 군 전역한 아들을 둔 아빠라는 사실에 멤버들은 "진짜 동안이다"라고 깜짝 놀랐다.

김숙은 "둘 중에 아빠, 엄마의 끼를 물려받은 아들은 누구냐"고 물었고 유준상은 "첫째가 일단 외모가 좋다 목소리도 예쁘고 그런 끼가 있다. 둘째는 음악 쪽에 (재능이 있다.) 옛날 메탈을 기타로 친다. 하루에 5시간씩 기타를 친다"고 밝혔다.

첫째는 연예계에 관심을 보이고 있다며 "약간 관심이 생기고 있다. 재능도 약간 있는 거 같다. 저희 집을 첫째는 엄마 둘째는 아빠 닮은 게 딱 티가 난다"고 밝혔다.


아이들이 큰 후 홍은희와 둘이 보내는 시간이많다는 유준상 유준상은 아내 홍은희와 매일 술을 마신다며 "아내는 저와 술 마시는 걸 별로 안 좋아하는 게 제가 못 마시니까 기별도 안가는 거다. (홍은희는) 많이 잘 드신다. 세 잔 마시고 이제 시작해볼까? 하는데 나는 이미 취해있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

