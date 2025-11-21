이승기, ♥이다인과의 행복한 삶 밝혔다 "결혼 강추..딸은 과학고 보내고 싶어"

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 이승기가 결혼 생활에 대한 만족감을 드러냈다.

20일 '조현아의 평범한 목요일 밤' 채널에는 '누나들 깨나 홀리던 원조 연하남. 이 테토남이 된 사연은?'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 이승기는 결혼 후 삶이 어떠냐고 묻자 "결혼을 너무너무 추천한다"고 답하며 만족감을 드러냈다. 이어 "결혼할 것 같고 혹은 하고 싶은 나이대가 딱 있었다. 그게 36세부터 39세 사이였다. 온전히 그냥 이승기로서 연예인을 직업으로 두고 삶은 따로 있는 이 영역으로 처음 와 봤는데 해 보니까 결혼을 너무너무 추천한다"고 밝혔다.

또 이승기는 운과 실력을 모두 겸비했다는 말에 "실력과 노력은 디폴트다. 그것도 안 하면 운이 안 온다. 노력 안 하는데 운이 오는 건 진짜 도박이고 실력과 노력만으로는 다 잘되지 않는다. 목표에 닿는 영역은 운이라고 본다"고 말했다.

평소의 마음가짐에 대해서는 "딱 한 만큼만 받는다고 생각한다. 되게 식상한 말인데 진정성이 중요한 것 같다. 속이지 않는 것. 되게 중요하다. 일할 때나 삶을 살아갈 때나 당당할 수 있는 진심이 있어야 한다고 생각한다"고 밝혔다.


한편 조현아는 "내가 생각한 이미지와 되게 비슷한 것도 있는데 생각한 것보다 아직도 소년미가 남아있는 것 같다. 남자 중학생 같은 느낌이 아직 남아있다. 딸이 있지 않냐. 혹시 딸에게 기대하는 공부 실력이 있냐"고 질문했다.

이에 이승기는 "이거는 버려야 되는 건데 공부를 잘하기를 바라지는 않는다. 근데 과학고를 보내고 싶다"고 답해 웃음을 자아냈다. 그는 "나의 투영이다. 내가 고등학교 때 특목고를 한번 가보고 싶었다. 외고를 가보고 싶었다"고 고백했다.

조현아는 "전교 회장 두 번 하지 않았냐"고 물었고, 이승기는 "그건 그냥 전교 회장이고 사실 그건 특목고랑은 다른 이야기다. 우리 때는 남고여서 거의 사실은 인기투표 같은 거였다. 찬반으로 했다. 민주주의 사회에서 있을 수 없는 찬반투표로 된 거로 나는 기억을 한다"고 밝혔다.


또 이승기는 요즘 즐겨듣는 노래에 대해 "요새 진짜 즐겨듣는 노래는 동요밖에 없다. 핑크퐁, 응가송을 듣는다. 근데 진짜 동요가 너무 직설적이다. 가사가 '응가 마렵다', '나왔다 똥', '응가야 안녕'이라고 한다. 되게 직접적인 타격감 있는 가사들이 꽤 많다"고 말해 웃음을 안겼다.

한편 이승기는 2023년 배우 견미리의 딸이자 이유비의 동생인 5세 연하 배우 이다인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

