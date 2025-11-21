'친애하는 X' 김유정, ♥황인엽까지 처리했는데 '끝판왕' 홍종현 등장

기사입력 2025-11-21 09:34


'친애하는 X' 김유정, ♥황인엽까지 처리했는데 '끝판왕' 홍종현 등장

[스포츠조선 문지연 기자] '친애하는 X' 김유정의 앞에 '끝판왕' 홍종현이 나타난다.

20일 공개된 티빙 오리지널 '친애하는 X'(최자원 반지운 극본, 이응복 박소현 연출) 7-8회에서는 백아진(김유정)과 허인강(황인엽)이 연인으로 발전한 가운데, 두 사람을 둘러싼 인물들의 관계와 감정이 더욱 거세게 요동쳤다. 한편, 백아진의 모든 것이 진심이 아니었다는 사실을 알게 된 허인강은 비극적인 최후를 맞으며 역대급 충격과 반전을 선사했다.

백아진과 허인강은 열애를 인정했다. 백아진은 서미리(김지영) 대표의 우려 속에 레나(이열음)의 사촌이자 연예부 기자인 임희국(류경환)을 직접 만나 은밀한 거래를 했다. 앞으로 허인강과의 연애에 대한 기삿거리를 단독 제공하겠다며, 이 열애설을 자신에게 유리한 방향으로 흘러가도록 한 것. "제 연애는 아주 요란하고 뜨거울 거거든요"라는 백아진의 오묘한 미소는 그의 빅픽처를 궁금하게 만들었다.

두 사람은 연예계 공식 커플로 약 1년여 동안 때로는 화려하고, 또 때로는 평범한 연애를 했다. 그들을 지켜볼 수밖에 없는 윤준서(김영대)와 김재오(김도훈)의 마음은 시간이 흐를수록 복잡했다. 김재오는 차라리 아무 연락이 없는 게 다행이라 생각하면서도 씁쓸함을 감추지 못했고, 윤준서는 백아진이 약속한 1년이 지나고도 제자리로 돌아오지 않는 것이 불안하기만 했다.

백아진은 허인강의 가족들과도 가깝게 지냈다. 특히, 가장 먼저 접근했던 외할머니 홍경숙(박승태)은 그를 진짜 가족처럼 아꼈다. 하지만 홍경숙은 백아진의 집에서 자신이 잃어버린 수첩을 발견하며, 그가 외손자 허인강과 가족들에게 의도적으로 접근했다는 사실을 알아차렸다. 이에 백아진은 홍경숙의 집으로 달려갔고, 뒤따라오던 윤준서와 김재오는 저 멀리 들려오는 굉음에 심상치 않은 상황을 감지했다.

그것은 사고였을까, 사건이었을까. 진실은 오직 백아진만이 알고 있었다. 윤준서는 백아진이 우발적으로 저지른 일이라 의심했고, 김재오는 백아진을 의심하는 그를 못마땅하게 생각했다. 허인강은 백아진과 결혼을 꿈꾸던 것도 잠시, 소중한 가족을 잃은 슬픔과 상실감에 빠져 지냈다. 그리고 그 사이 두 사람의 결혼설이 불거지자, 백아진은 본모습을 드러내며 허인강에게 매몰차게 이별을 고했다.

연이은 비보에 윤준서는 백아진을 찾아가 진실을 따져 물었다. 그러자 백아진은 "날 비난하는 건, 결국 과거의 널 비난하는 것"이라며 분노 어린 원망을 쏟아냈다. 결국 윤준서는 판도라의 상자를 여는 기분으로 홍경숙 사건의 진실이 담긴 USB 속 영상을 확인하며, 자신의 불안한 믿음이 백아진을 또다시 아프게 했다는 자책감에 빠졌다.

무엇보다 거침없이 휘몰아치는 파격적인 전개 속, 최정호(김지훈)와 심성희(김이경)가 다시 한번 모습을 드러내며 이목을 집중시켰다. 최정호는 홍경숙의 인연으로 백아진의 경계심을 자아냈지만, 그는 오히려 "어딘가에서 진심으로 널 가여워하고, 응원해 주는 누군가가 있다는 걸 잊지 말고 살아"라며 그것이 자신이 할 수 있는 최선의 복수라고 답했다. 심성희는 백아진의 과거 폭로에 실패한 이후, 그의 집까지 찾아와 또 다른 꿍꿍이가 있음을 짐작게 했다. 여기에 김재오의 뒤를 쫓는 의문의 남성들과 함께, 문도혁(홍종현)이라는 새로운 인물의 등장을 예고하면서 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.


티빙 오리지널 '친애하는 X' 9-10회는 오는 27일 오후 6시에 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

2.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

3.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

4.

[공식] 트와이스 채영, 미주신경성 실신으로 활동중단 "월드투어 불참"(전문)

5.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

2.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

3.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

4.

[공식] 트와이스 채영, 미주신경성 실신으로 활동중단 "월드투어 불참"(전문)

5.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'트레이드 원한 구단도 있었다' KIA 떠나 FA 대박, 예상 가능한 이별이었다

2.

"쏘니 제발 돌아와"...손흥민 떠나고 '공격 와르르' 토트넘의 야심찼던 영입, 800억 공중분해..."주전급 선수 아니다"→"이적 최우선 순위"

3.

"장승현 영입, 강민호와 무관" 10억 FA 포수 역시… 완성형 안방마님의 탄생 왜 이렇게 어려울까

4.

'미국 간다더니?' 강백호, 원망 폭주에 직접 입 열었다 "KT 다년계약 제시No → 한화 조건도 알려줬는데…" 억울함 토로 [전문]

5.

英 깜짝 단독! 이렇게 완벽한 '손흥민 대체자' 있을까...토트넘 역대 최고의 영입 가능, "1월 임대 이적 합의할 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.