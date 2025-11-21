허성태, 염혜란에 러브콜 "누나와 멜로 찍고 싶어요"(전현무계획3)

기사입력 2025-11-21 10:13


허성태, 염혜란에 러브콜 "누나와 멜로 찍고 싶어요"(전현무계획3)

[스포츠조선 이유나 기자]'전현무계획3' 허성태와 곽튜브가 귀한 의성 한우를 먹으며 힘들었던 시절을 떠올린다.

21일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 6회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈), '먹친구' 허성태-조복래가 경북 의성에서 마늘을 먹고 자란 한우 구이 한 상을 영접한 현장이 펼쳐진다.

이날 전현무는 "이번 맛집은 내가 정보원처럼 알아낸 기가 막힌 한우집이다. 먹다가 친구랑 눈이 돌아갔다"며 세 사람을 이끈다. 이동 중, 전현무는 허성태에게 "그때 '오징어 게임'에서 몸은 일부러 만든 거냐?"고 묻는다. 이에 허성태는 "맞다. 한 달 만에 17kg를 찌웠는데, '헌트' 때문에 다시 17kg를 뺐다"고 털어놓는다. 허성태의 놀라운 연기 열정이 감탄을 자아내는 가운데, 네 사람은 의성 한우 맛집에 도착한다. 이후 전현무는 차돌, 안심, 치맛살 구이와 돌판 된장 술밥으로 구성된 한우 풀코스를 진두지휘 해 분위기를 끌어올린다.


허성태, 염혜란에 러브콜 "누나와 멜로 찍고 싶어요"(전현무계획3)
그러던 중, 전현무는 "센 역할을 많이 하는데 멜로 욕심은 없냐?"고 묻는다. 허성태는 "염혜란과 멜로 해보고 싶다"고 말하더니, 카메라를 바라보면서 "혜란이 누나, 기다릴게요~"라고 영상 편지까지 띄운다. 전현무는 "방금 '누나'라고 한 거야? 진짜 무섭겠다"고 받아쳐 현장을 뒤집어 놓는다. 하지만 전현무는 "대기업까지 관두고 미래가 안 보이는 직업을 택한 용기가 대단한 것 같다"며 다시 허성태를 띄워주고, 허성태는 "결혼 6개월 만에 회사 그만두고 대리운전, 택배 상하차, 장난감 포장까지 안 해본 게 없다. 알바 하면서 계속 (연기) 프로필 돌렸다"며 그 시절을 떠올린다. 이에 곽튜브는 "저도 (아제르바이잔) 대사관 관두고 유튜브 했는데 한 달 수입이 30만원 일 때도 있있다"며 공감의 눈빛을 보낸다.

허성태와 곽튜브의 '추억 토크'가 터진, '전현무 픽' 의성 한우 맛집의 정체는
21일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획3' 6회에서 확인할 수 있다.

사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

2.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

3.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

4.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

5.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

연예 많이본뉴스
1.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

2.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

3.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

4.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

5.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

스포츠 많이본뉴스
1.

'트레이드 원한 구단도 있었다' KIA 떠나 FA 대박, 예상 가능한 이별이었다

2.

"쏘니 제발 돌아와"...손흥민 떠나고 '공격 와르르' 토트넘의 야심찼던 영입, 800억 공중분해..."주전급 선수 아니다"→"이적 최우선 순위"

3.

"장승현 영입, 강민호와 무관" 10억 FA 포수 역시… 완성형 안방마님의 탄생 왜 이렇게 어려울까

4.

英 깜짝 단독! 이렇게 완벽한 '손흥민 대체자' 있을까...토트넘 역대 최고의 영입 가능, "1월 임대 이적 합의할 수도"

5.

손흥민 미친 파급효과 LAFC 승리! '역대급 도발' 뮐러 박살냅니다...美매체 'SON 결승 진출 예상'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.