KAIST 재학 구혜선, ‘구롤’ 라이브 쇼핑 진행..“가격 6,400원. 완판 기대”

기사입력 2025-11-21 11:30


KAIST 재학 구혜선, ‘구롤’ 라이브 쇼핑 진행..“가격 6,400원…

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] KAIST 대학원에 재학 중인 배우 구혜선이 직접 만든 헤어롤 '구롤'을 판매한다고 밝혔다.

구혜선은 21일 개인 SNS 계정에 "저녁에 만나요"라는 글과 함께 제품 홍보 사진을 공개했다. 그는 오늘 오후 7시 카카오쇼핑 라이브를 통해 헤어롤 '구롤'을 소개하며 판매에 나설 예정이다. 앞서 전날에는 "오늘 구롤(쿠롤-KOOROLL)이 출시되었습니다. 완판을 기대합니다"라고 밝힌 바 있다.

'구롤'은 기존 헤어롤의 단점을 보완한 제품으로, 휴대성과 환경 친화성, 기능성을 개선한 특허받은 제품이다. 구혜선의 아이디어와 디자인을 기반으로, 그래비티 제조사 폴리페놀 팩토리가 제품을 완성했다.

특히 기존 헤어롤의 플라스틱 몸통을 제거하고, 벨크로의 헤어 부분에만 최소한의 플라스틱 소재를 적용해 플라스틱 사용량을 약 80% 이상 절감했다. 그 결과 제품은 가볍고 부피가 작아 휴대성이 뛰어나며, 유연한 착용감과 안정적인 복원력을 제공한다. 장시간 사용에도 불편함이 적은 점이 장점으로 꼽힌다.

이번에 출시된 '구롤'의 소비자가는 12,800원(2입)이다.

한편 구혜선은 '5대 얼짱' 출신으로 2004년 MBC '논스톱5'로 데뷔, 드라마 '열아홉 순정' '꽃보다 남자' 등에 출연하며 전성기를 누렸다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

2.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

3.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

4.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

5.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

연예 많이본뉴스
1.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

2.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

3.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

4.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

5.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

스포츠 많이본뉴스
1.

'트레이드 원한 구단도 있었다' KIA 떠나 FA 대박, 예상 가능한 이별이었다

2.

"쏘니 제발 돌아와"...손흥민 떠나고 '공격 와르르' 토트넘의 야심찼던 영입, 800억 공중분해..."주전급 선수 아니다"→"이적 최우선 순위"

3.

"장승현 영입, 강민호와 무관" 10억 FA 포수 역시… 완성형 안방마님의 탄생 왜 이렇게 어려울까

4.

英 깜짝 단독! 이렇게 완벽한 '손흥민 대체자' 있을까...토트넘 역대 최고의 영입 가능, "1월 임대 이적 합의할 수도"

5.

손흥민 미친 파급효과 LAFC 승리! '역대급 도발' 뮐러 박살냅니다...美매체 'SON 결승 진출 예상'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.