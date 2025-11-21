KAIST 재학 구혜선, ‘구롤’ 라이브 쇼핑 진행..“가격 6,400원. 완판 기대”
[스포츠조선닷컴 박아람 기자] KAIST 대학원에 재학 중인 배우 구혜선이 직접 만든 헤어롤 '구롤'을 판매한다고 밝혔다.
구혜선은 21일 개인 SNS 계정에 "저녁에 만나요"라는 글과 함께 제품 홍보 사진을 공개했다. 그는 오늘 오후 7시 카카오쇼핑 라이브를 통해 헤어롤 '구롤'을 소개하며 판매에 나설 예정이다. 앞서 전날에는 "오늘 구롤(쿠롤-KOOROLL)이 출시되었습니다. 완판을 기대합니다"라고 밝힌 바 있다.
'구롤'은 기존 헤어롤의 단점을 보완한 제품으로, 휴대성과 환경 친화성, 기능성을 개선한 특허받은 제품이다. 구혜선의 아이디어와 디자인을 기반으로, 그래비티 제조사 폴리페놀 팩토리가 제품을 완성했다.
특히 기존 헤어롤의 플라스틱 몸통을 제거하고, 벨크로의 헤어 부분에만 최소한의 플라스틱 소재를 적용해 플라스틱 사용량을 약 80% 이상 절감했다. 그 결과 제품은 가볍고 부피가 작아 휴대성이 뛰어나며, 유연한 착용감과 안정적인 복원력을 제공한다. 장시간 사용에도 불편함이 적은 점이 장점으로 꼽힌다.
이번에 출시된 '구롤'의 소비자가는 12,800원(2입)이다.
한편 구혜선은 '5대 얼짱' 출신으로 2004년 MBC '논스톱5'로 데뷔, 드라마 '열아홉 순정' '꽃보다 남자' 등에 출연하며 전성기를 누렸다.
