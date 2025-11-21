헤이즈, 27일 컴백…아이엠→이창섭 지원사격

[스포츠조선 백지은 기자] '고막 여친' 헤이즈가 컴백한다.
헤이즈는 지난 20일 오후 공식 SNS 채널을 통해 열 번째 미니앨범 '러브 바이러스 파트원'의 트랙리스트를 공개했다.
공개된 트랙리스트에 따르면 '러브 바이러스 파트원'에는 타이틀 '러브 바이러스 (Feat. I.M)'를 비롯해 '새벽택시 (Feat. 이창섭)', '너 때문에 난', '어때 보여', '마지막 인사', '신기루'까지 총 여섯 개의 트랙이 수록된다.
특히 이번 앨범에는 아이엠과 이창섭이 피처링으로 지원사격에 나서 웰메이드 음악의 탄생을 예고하고 있다. 헤이즈는 두 사람과 함께 완성도 높은 합을 보여주며 남다른 보컬 시너지를 발휘할 것으로 기대를 모은다.
헤이즈의 미니 10집은 사랑이 남기고 간 흔적, 오류, 균열, 그리고 끝내 지워지지 않는 기억을 여섯 개의 감정 조각으로 담아낸 앨범이다. 이번 앨범 역시 작사, 작곡에 참여한 헤이즈는 더욱 성숙해진 감성을 증명하며 독보적인 싱어송라이터다운 존재감을 빛낼 계획이다.
이별의 모습을 다채롭게 풀어낸 음악으로 약 1년 만에 돌아오는 헤이즈. 매 컴백 자신만의 뚜렷한 음악 색깔로 리스너들의 공감을 자아낸 만큼, 이번 신보를 통해 그가 어떤 모습을 보여줄지 관심이 높아진다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.