헤이즈, 27일 컴백…아이엠→이창섭 지원사격

기사입력 2025-11-21 12:37


헤이즈, 27일 컴백…아이엠→이창섭 지원사격

[스포츠조선 백지은 기자] '고막 여친' 헤이즈가 컴백한다.

헤이즈는 지난 20일 오후 공식 SNS 채널을 통해 열 번째 미니앨범 '러브 바이러스 파트원'의 트랙리스트를 공개했다.

공개된 트랙리스트에 따르면 '러브 바이러스 파트원'에는 타이틀 '러브 바이러스 (Feat. I.M)'를 비롯해 '새벽택시 (Feat. 이창섭)', '너 때문에 난', '어때 보여', '마지막 인사', '신기루'까지 총 여섯 개의 트랙이 수록된다.

특히 이번 앨범에는 아이엠과 이창섭이 피처링으로 지원사격에 나서 웰메이드 음악의 탄생을 예고하고 있다. 헤이즈는 두 사람과 함께 완성도 높은 합을 보여주며 남다른 보컬 시너지를 발휘할 것으로 기대를 모은다.

헤이즈의 미니 10집은 사랑이 남기고 간 흔적, 오류, 균열, 그리고 끝내 지워지지 않는 기억을 여섯 개의 감정 조각으로 담아낸 앨범이다. 이번 앨범 역시 작사, 작곡에 참여한 헤이즈는 더욱 성숙해진 감성을 증명하며 독보적인 싱어송라이터다운 존재감을 빛낼 계획이다.

이별의 모습을 다채롭게 풀어낸 음악으로 약 1년 만에 돌아오는 헤이즈. 매 컴백 자신만의 뚜렷한 음악 색깔로 리스너들의 공감을 자아낸 만큼, 이번 신보를 통해 그가 어떤 모습을 보여줄지 관심이 높아진다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

2.

윤일상, 女가수 사귀었다가 8천만 원 날렸다 "소속사 사장이 흠집내지 말라고"

3.

전남편 200억 빚 떠안은 혜은이 "살던 집에서 쫓겨나고 빨간 딱지..기도원서 1년 생활"

4.

[공식] 송지효 측, 父 빚투 의혹 제기에 "명백한 범죄행위, 강경 대응 나설 것" (전문)

5.

‘김혜성 쫓는’ 고척 김선생, ‘1억2천 빚투’ 전말 폭로…“잃어버린 16년 어디서 보상받나”

연예 많이본뉴스
1.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

2.

윤일상, 女가수 사귀었다가 8천만 원 날렸다 "소속사 사장이 흠집내지 말라고"

3.

전남편 200억 빚 떠안은 혜은이 "살던 집에서 쫓겨나고 빨간 딱지..기도원서 1년 생활"

4.

[공식] 송지효 측, 父 빚투 의혹 제기에 "명백한 범죄행위, 강경 대응 나설 것" (전문)

5.

‘김혜성 쫓는’ 고척 김선생, ‘1억2천 빚투’ 전말 폭로…“잃어버린 16년 어디서 보상받나”

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"美쳤다" '7만7000석 규모' 손흥민 vs 리오넬 메시 '세기의 대결' 성사…MLS '꼭 봐야 할 경기'

2.

한화 선수단 정리 단행…장민재 장시환 김인환 등 6명 방출 통보 [공식발표]

3.

[공식발표] '120억 안정 포기' 송성문, ML 포스팅 신청했다…22일부터 협상 시작

4.

다년 계약 제시받은 적 없다고? 충격적인 강백호의 KT 저격, 진실은 뭘까

5.

10년 라이온즈 잠수함, 팀 떠난다…이상민 최성훈 김민수 안주형 공민규 김재형도 방출 통보 [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.