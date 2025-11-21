손연재, '둘째 임신 경사' 곧이네…벌써 산후조리원룩 구매 "PTSD 와…

[스포츠조선 이우주 기자] 리듬체조 국가대표 출신 손연재가 벌써 산후조리원 룩까지 구매했다.
20일 손연재의 유튜브 채널에서는 '나의 영앤뷰티풀 패션 교수님..요즘 핫한 도산&압구정에서 손연재 꾸미기 오실래요'라는 제목의 영상이 게재됐다.
손여재는 10년 지기라는 모델 기예지와 함께 도산공원 핫플 나들이에 나섰다. 손연재는 "제가 항상 예지 소지품 검사를 하고 따라 산다. 예지만 따라 해도 반은 먹고 간다"며 "오늘은 예지한테 꾸며달라 해서 옷을 입어보기로 했다"고 밝혔다.
기예지는 "여기 준연이랑 같이 한번 올까? 현장체험학습 한번 해?"라고 물었지만 손연재는 "각자의 시간을 갖자"며 고개를 저었다.
기예지의 패션 조언을 들으며 아이쇼핑을 즐긴 손연재. 손연재는 따뜻해 보이는 트레이닝복을 발견했다. 손연재는 "남편이 예전에 일본 여행을 가서 이런 플리스를 샀다. 아기 낳기 전에. 그 옷을 조리원에서 아기 키울 때까지 내내 입었다. 아직도 입는다. 그거만 보면 PTSD온다. 이제 옷이 너무 낡았다"고 토로했다. 이어 남색 트레이닝복 셋업을 본 손연재는 "둘째 낳고 조리원갈 때 사야겠다"고 말했고 기예지는 "내가 사줄게"라고 나섰다.
기예지는 "왜 예쁜 옷은 안 사냐"고 아쉬워했지만 손연재는 "난 집에 있는 시간이 많다. 집밖으로 나오긴 하는데 거의 노동자 차림으로 준연이를 데리고 온다"며 결국 셋업을 샀다.
한편, 손연재는 둘째를 계획하고 있다며 딸을 바란다고도 말했다. 내년쯤 둘째를 계획 중이라는 손연재는 이민정과 박인비를 만나 "다들 딸 있으신 게 너무 부럽다. 저 너무 걱정된다. 혹시 둘째 낳았는데 또 아들일까 봐"라고 밝혔다.