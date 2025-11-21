[공식] 유튜버 원지, '사무실 근무 환경' 논란 재차 사과…"고용주로서 안일하게 판단" (전문)

[스포츠조선 안소윤 기자] 여행 크리에이터 원지(이원지)가 사무실 근무 환경 논란과 관련해 재차 고개를 숙였다.

원지는 21일 자신의 유튜브 채널 '원지의 하루' 커뮤니티에 '사무실 근무 환경과 관련해 진심으로 사과드립니다'라는 제목의 2차 사과문을 게재했다.

그는 "영상 공개 이후 많은 분들의 질책을 무겁게 받아들이고 있다"며 "직원들이 매일 시간을 보내는 공간인 만큼 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 하는데 고용주로서 생각이 너무나 부족했다"고 사과했다.

이어 "안일하게 판단했던 제 불찰이다. 구독자 분들께서 지적해 주시지 않았다면 계속해서 직원들에게 희생을 강요했을 것"이라며 "쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하겠다"고 약속했다.

앞서 원지는 최근 이사한 사무실을 공개했지만, 지하 2층에 위치한 6평 남짓의 비좁은 공간이라는 점 때문에 거센 비판을 받았다. 직원들의 근무 환경을 충분히 고려하지 않았다는 지적이 이어진 것이다. 이에 원지는 사무실의 환기 시스템 등과 함께 자신이 이곳을 선택한 이유를 설명하며 1차 사과문을 게재했다.

이하 유튜브 채널 '원지의 하루' 커뮤니티 글 전문.

<사무실 근무 환경과 관련하여 진심으로 사과드립니다>

안녕하세요, 이원지입니다.


영상 공개 이후, 사무실 환경에 대해 남겨주신 많은 분들의 질책을 무겁게 받아들이고 있습니다.

직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했는데, 고용주로서 저의 배려와 생각이 너무나 부족했습니다.

사무실을 구하고 시작하는데 있어서 안일하게 판단했던 저의 불찰입니다. 구독자분들께서 지적해 주시지 않았다면 계속해서 직원들에게 희생을 강요했을지도 모른다는 생각에 부끄러운 마음뿐입니다.

이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통하여, 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠습니다.

저를 믿고 따라와 준 직원들에게 상처를 주어 미안하고, 저를 아껴주시는 구독자분들께도 실망감을 안겨드려 진심으로 죄송합니다.

앞으로는 고용주로서 책임감을 가지고, 주변을 더 세심하게 살피겠습니다.

죄송합니다.

이원지 드림


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

