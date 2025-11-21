'매니저 횡령 충격' 성시경, 규현 앞서 눈물…"나 속상했나봐"

기사입력 2025-11-21 22:45


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 성시경이 규현의 신곡을 듣던 중 결국 눈물을 보였다.

최근 전 매니저의 대규모 횡령 사건으로 큰 충격을 받은 상황에서 음악을 들으며 쌓였던 감정이 터져 나온 것으로 보인다.

21일 규현은 자신의 유튜브 채널 '규현 KYUHYUN'을 통해 '성시경과 함께한 리스닝 파티' 콘텐츠를 공개했다.

두 사람은 20일 발매된 규현의 새 앨범 '규현 The Classic'의 전곡을 함께 감상했다.

세 번째 트랙 'Goodbye, My Friend'를 듣던 성시경은 "너무 좋다"며 얼굴을 붉혔다.

이어 '추억에 살아' 전주가 흐르자 깊은 한숨을 내쉰 그는 노래를 듣는 내내 말을 잇지 못했고, 결국 안경을 벗고 눈물을 훔쳐 규현을 놀라게 했다.


모든 곡을 들은 뒤 성시경은 "미안, 나 약간 속상했나 봐. 노래가 너무 좋았어"라며 울컥한 이유를 털어놨다.

이어 "발라드가 메인인 시대가 아니잖아. 그런데 내가 사랑하는 후배가 이렇게 정성스럽게 노래를 만드는 게 고맙고 감동적이었다. 그 마음이랑… 내 상황이 겹쳤던 것 같다"고 솔직히 전했다.


규현은 "형 장난치시는 줄 알았다"며 웃었지만, 성시경은 "네 음악이 너무 아름다웠다"며 후배에 대한 애정을 드러냈다.

한편 성시경은 최근 10년 넘게 일한 매니저에게 금전적 피해를 입는 악재를 맞았다. 소속사 측은 "전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 했다. 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인 중이며 해당 직원은 퇴사한 상태"라고 밝혔다. 이후 성시경은 "최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다. 믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험했다"라는 글로 괴로운 심경을 전한 바 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

