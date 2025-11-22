'출연료 150배 상승' 김대호, 프리선언 후 독해졌다..."3배는 재밌어야 돼"

기사입력 2025-11-22 12:18


'출연료 150배 상승' 김대호, 프리선언 후 독해졌다..."3배는 재밌…

[스포츠조선 김수현기자] 예능 '어디로 튈지 몰라'의 김대호가 '먹방 1티어' 쯔양의 밥그릇을 노린다고 해 이목을 집중시킨다.

ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다.

'맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 예측불가 신선한 케미스트리는 물론 매회 맛집 사장님의 추천에 따라 전국 팔도를 누비는 즉흥 맛집 릴레이 콘셉트로 주목받으며, 버라이어티 미식 예능계의 다크호스로 각광받고 있다.

이 가운데 김대호가 목숨을 건(?) 밥그릇 탈취 작전을 벌인다고 해 궁금증을 높인다. 이날 김대호가 무모한 먹방을 시도하게 된 계기는 다름 아닌 제주도 표 맛깔난 갈치구이. 김대호는 흰쌀밥을 부르는 갈치의 맛에 "이건 밥이랑 먹어야 돼. (밥을) 더 시키자"라며 폭풍 주문에 나선다. 급기야 김대호는 쯔양이 잠시 한 눈 판 사이 쯔양의 밥그릇에서 밥 한 숟갈을 쟁취하고, 난생처음 밥그릇을 뺏긴 쯔양은 "대호 오빠 진짜 밥도둑이야"라며 울컥해 폭소를 자아낸다.


'출연료 150배 상승' 김대호, 프리선언 후 독해졌다..."3배는 재밌…
그런가 하면, 김대호가 안재현, 쯔양, 조나단의 예능 기강을 바로잡는다고 해 관심을 모은다. '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 제주의 오리고기 맛집을 찾아간 가운데, 맛집 사장님이 엄청난 텐션으로 분위기를 압도하자 조나단은 "방송하는 사람들이 왜 텐션이 좋아야 한다는지 알겠다. 기분이 확 좋아진다"라며 감탄한다.

이에 김대호는 "방송하는 사람들은 평소의 3배는 더 재미있어야 돼. 우리 방송하는 사람이야"라며 돌연 박장대소를 터뜨리더니, 전격적으로 방송용 텐션 교육에 돌입해 폭소를 유발한다. 하지만 방송쟁이들을 놀라게 할 정도로 유쾌한 사장님의 하이텐션에 김대호는 "사장님 텐션은 절대 안 묻힌다"라며 리스펙을 보냈다는 후문.

이에 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단과 프로 방송인조차 긴장하게 만든 텐션 폭발 맛집 사장님의 유쾌한 만남이 웃음을 선사할 '어튈라' 10회에 기대가 수직 상승한다.

한편, ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 '어디로 튈지 몰라'는 매주 일요일 저녁 7시 50분에 방송된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신봉선♥유민상 열애설에.."결혼은 아냐, 박미선·임하룡도 축하해줘"[종합]

2.

'13남매 장녀' 남보라, 연예계 생활 어땠길래 "무시의 연속, 상처 많이 받아"

3.

미용사된 이지현, 일+육아 병행 속 아카데미 졸업 "빡센 6개월이지만 행복했다"

4.

박나래, 새 가족 생겨 '55억 집' 싹 바꿨다 "이제 혼자 안 살아, 든든해" ('나혼산')[종합]

5.

'놀뭐' 측, "이이경에 하차 권유 사실...'면치기' 부탁 욕심 지나쳤다" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

신봉선♥유민상 열애설에.."결혼은 아냐, 박미선·임하룡도 축하해줘"[종합]

2.

'13남매 장녀' 남보라, 연예계 생활 어땠길래 "무시의 연속, 상처 많이 받아"

3.

미용사된 이지현, 일+육아 병행 속 아카데미 졸업 "빡센 6개월이지만 행복했다"

4.

박나래, 새 가족 생겨 '55억 집' 싹 바꿨다 "이제 혼자 안 살아, 든든해" ('나혼산')[종합]

5.

'놀뭐' 측, "이이경에 하차 권유 사실...'면치기' 부탁 욕심 지나쳤다" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

英 충격 단독! '손흥민 빈자리' 누가 물려받을래..."제가 해보겠습니다" 토트넘이 선택한 '이강인급 재능'

2.

"토트넘 탈모라인,머리숱 자신감 장착!" 세계 최대 튀르키예 모발이식 클리닉과 사상 첫 파트너십 계약

3.

"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 후보 찾았다'

4.

초비상! 이정후 '중견수 박탈' 내부 논의 돌입 → '마이너스 지표'에 포지 사장 폭탄발언! "의심의 여지 없이 더 발전해야"

5.

파죽의 6연승에 1위 재탈환했는데, 감독은 왜 "상대처럼 배구했어야" 선수들 질타했을까 [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.