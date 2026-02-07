'살 오른' 조현아 "나는 두쫀쿠 피해자다"…결국 권순일 멱살잡이도 ('더 시즌즈')

|
[스포츠조선 이지현 기자] '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'이 '더 시즌즈' 3주년을 맞이해 특별한 무대들을 선사했다.
이후 이승윤은 노인회관, 전통시장까지 무대를 할 수 있는 곳이면 어디든 찾게 됐다고 밝혔다. 선곡 미스로 중장년 관객에게 핀잔을 들었던 일화를 밝히면서도 "그래도 따뜻하게 안아주시고 들어주셨다"며 "그분들이 나를 키워주셨다"는 고마운 마음을 전했다. 이어 이승윤은 특유의 시원한 록 보컬로 즉석에서 '남행열차'를 불러 십센치와 관객들의 '찐' 감탄을 자아냈다. 이승윤은 많은 이들이 인생 음악으로 선정한 '들키고 싶은 마음에게'로 진정성 있는 무대를 완성하며 여운을 남겼다.
권순일, 조현아는 14년 전 풋풋했던 과거 모습을 함께 감상한 뒤 사뭇 달라진 모습에 "뭐가 그렇게 맛있냐"며 서로 저격에 나섰다. 조현아는 "두쫀쿠 피해자다"라고 해명하다가도 이내 권순일의 멱살을 잡으며 재차 웃음을 안겼다. 조현아는 권순일이 'Golden(골든)' 커버로 주목을 받았을 당시 "혼자 노래를 냈더라. 한 달 동안 말을 안 했다"며 티격태격 케미를 선보이면서도, 'Die With A Smile(다이 위드 어 스마일)' 무대를 함께 꾸미며 마주 보거나 손을 잡는 등 퍼포먼스로 최고의 호흡을 입증했다.
엄지윤은 '부캐' 엄설기로 데뷔 33일 만에 '더 시즌즈'에 방문했다. 인디계의 샛별이자 노래 없는 가수라는 타이틀로 소개된 엄설기는 엄지윤과 닮았다는 말에 "썩 유쾌하지 않다"고 거침없이 디스에 나섰고, 패션 추구미에 대해서는 헌옷수거함을 언급하며 어디로 튈지 모르는 매력을 드러냈다. 엄설기는 작사, 작곡을 시도하고 있다면서도 "AI 지분이 100%"라는 폭탄 발언으로 현장을 파안대소케 했다.
엄설기는 미완성 자작곡인 '된장맛 츄파춥스'와 '두쫀쿠송' 무대를 선보였고, 음악적 가능성을 포착한 십센치가 즉흥곡을 제안했다. 엄설기는 "관객분들에게 단어를 받겠다"고 선언한 뒤 '어반자카파', '숏박스', '훈남', '장기연애', '김원훈', '홀란드' 등 연관성 없는 단어들로 번뜩이는 재치가 담긴 가사를 엮었다. 정마에와 쿵치타치, 십센치가 악기 합주로 지원사격에 나섰고 금세 완성도 높은 즉흥곡이 만들어져 놀라움을 자아냈다. 엄설기는 영화 '라붐'의 OST 'Reality(리얼리티)' 무대로 매력적인 음색과 음악성을 보여주며 눈도장을 찍었다.
한편, KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'은 매주 금요일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.
