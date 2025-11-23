편승엽, 네 번째 결혼 숨기고 있었다...안타까운 사연 고백 ('미우새')

기사입력 2025-11-23 08:21


편승엽, 네 번째 결혼 숨기고 있었다...안타까운 사연 고백 ('미우새'…

[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 편승엽이 4번째 결혼을 고백했다.

23일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 임원희, 김준호가 재혼계의 대부 엄영수, 박영규, 편승엽을 만나는 모습이 그려진다.

최근 김준호는 이혼 후 약 12년째 혼자 살고 있는 임원희를 위해 재혼계의 대부 엄영수, 박영규, 편승엽을 찾아갔다. 엄영수 세 번, 박영규 네 번, 편승엽 세 번, 도합 열 번의 결혼을 했다고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 특히 마지막 세 번째 이혼이 2007년이라고 밝힌 가수 편승엽은 사실 네 번째 결혼을 했다고 최초 고백해 스튜디오가 발칵 뒤집혔다는 후문이다. 네 번째 결혼 소식을 숨길 수밖에 없었던 편승엽의 안타까운 사연은 본 방송을 통해 공개된다.

또한 엄영수, 박영규, 편승엽은 재혼 전문가들(?)만의 솔직한 마라맛 토크를 이어갔다. 이혼 소송을 하게 된 사연부터 양육권 사정까지 가감 없이 털어놔 임원희, 김준호는 물론, 母벤져스까지 입을 다물지 못했다. 특히 네 번의 결혼에 성공한 박영규는 25세 연하의 아내를 사로잡을 수 있었던 성공 비결을 공개해 모두의 이목을 집중시켰다.

한편, 엄영수는 현재 4남 2녀 중 가슴으로 낳은 자녀가 있다고 털어놔 스튜디오를 놀라게 했다. 바로 첫 번째 결혼 전, 법적 싱글일 때 2명의 자녀를 입양했다고 밝힌 것. 엄영수의 고백에 지켜보던 사람들은 "본인 자식도 키우기 힘든데 대단하다"라며 놀라워했다. 또한 엄영수는 자녀 때문에 처음으로 이혼한 것을 후회한 적이 있다며 씁쓸함을 감추지 못했고, 박영규, 편승엽 역시 크게 공감했다.

'결혼의 진수'를 보여준 박영규, 엄영수, 편승엽의 매운맛 토크 현장은
23일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 돌아가신 조부모 반려견 입양 후 달라진 삶 "다 퍼줄게♥ 사랑해"

2.

강재준♥이은형, 아들 접종 시기 놓쳤다 "이게 맞나 싶어, 미안해"

3.

'13kg 감량' 강남, 코 재수술 후 물오른 비주얼 "리즈 갱신"

4.

'미나 시누이' 수지 "가방 소매치기 당할 뻔" 위기의 순간 공개

5.

손미나, 하와이서 교통사고 당했다 "앞으로 못 걸을 수도 있다고"

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 돌아가신 조부모 반려견 입양 후 달라진 삶 "다 퍼줄게♥ 사랑해"

2.

강재준♥이은형, 아들 접종 시기 놓쳤다 "이게 맞나 싶어, 미안해"

3.

'13kg 감량' 강남, 코 재수술 후 물오른 비주얼 "리즈 갱신"

4.

'미나 시누이' 수지 "가방 소매치기 당할 뻔" 위기의 순간 공개

5.

손미나, 하와이서 교통사고 당했다 "앞으로 못 걸을 수도 있다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 김호철 IBK 감독 자진사퇴 충격! 우승후보→7연패 추락 책임

2.

허술한 제도 비웃는 리코의 거침없는 질주, '골든타임'이 얼마 남지 않았다 [에이전트 독과점 시대, 긴급 진단③]

3.

英 단독! 제발 리버풀 가지마...토트넘이 내린 결론은? "손흥민급 연봉 재계약 준비"

4.

英 언론 폭탄선언! 지금까지 이런 평가는 없었다..."손흥민과 비슷한 기록 가능" 토트넘 역사에 남을 영입 예고

5.

[리그앙 리뷰]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1호골 폭발! PSG는 3-0 쾌승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.