'케냐 간 세끼' 규현, 기린과 딥키스 해명 "느끼는 사람처럼 보여져 놀…

넷플릭스 '케냐 간 세끼' 제작발표회가 25일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 규현이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.25/
[스포츠조선 문지연 기자] '케냐 간 세끼' 규현이 티저 속 기린과의 입맞춤을 회상했다.
넷플릭스는 25일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 예능 '케냐 간 세끼'의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 나영석 PD, 김예슬 PD, 이수근, 은지원, 규현이 참석했다.
규현은 "제가 기린과 입맞춤을 하고 마치 느끼는 사람처럼 보여져서 너무 놀랐다. 제작진이 저한테 '규현아 이거 올려도 돼?'하고 올리지는 않잖나. 저도 보고 충격적이었다"고 말했다.
이에 나 PD는 "그 티저는 예슬 PD가 한 것이고 저와는 없다. 그렇게까지 천천히 나올지는 저도 몰랐다. 카메라 성능이 많이 좋아졌더라"고 책임을 미뤘다.
'케냐 간 세끼'는 믿고 보는 웃음 메이커 3인방 이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 여행기를 담은 예능 프로그램. 케냐의 광활한 대자연과 하나 된 세끼 형제들의 좌충우돌 사파리 접수 여행이 싱싱한 날것의 웃음을 선사할 예정이다. '1박 2일'부터 '삼시세끼' '윤식당' '신서유기' '뿅뿅 지구오락실' '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다' 시리즈 등 레전드 히트작들을 탄생시킨 나영석 사단이 넷플릭스에서 처음 선보이는 예능으로, 나영석 PD와 김예슬 PD가 공동 연출을 맡았다.