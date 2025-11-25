英 BBC도 깜짝! "손흥민 거칠게 밀었다"→"험악한 분위기 조성"...…

영국의 BBC는 25일(한국시각) '이드리사 게예의 퇴장 후 기억에 남을 팀 동료끼리의 싸움'이라며 과거 EPL에서 발생한 동료들 사이의 다툼을 보도했다.
BBC는 '에버턴의 이드리사 게예는 맨유와의 경기에서 마이클 킨의 얼굴을 때린 후 팀 동료에 대한 반칙으로 퇴장당한 세 번째 선수가 됐다. 게예는 킨과 몸싸움을 벌였고, 이 행위는 곧바로 퇴장으로 이어졌다. BBC스포츠는 이런 갈등 중 일부를 자세히 살펴봤다'고 전했다.
로이터연합뉴스
에버턴은 25일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 맨유와의 경기에서 1대0으로 승리했다. 에버턴은 전반 29분 키어넌 듀스버리 홀의 결승골로 승리를 챙겼다.
경기 중 득점 만큼이나 화제를 모았던 장면이 바로 게예의 퇴장 장면이다. 게예는 전반 13분 팀 동료 마이클 킨과의 소통 과정이 원활하게 이뤄지지 않으며 말싸움을 벌였고, 이 과정에서 게예가 킨의 뺨을 때리는 모습이 포착됐다. 주심은 폭력적인 행위를 한 게예에게 곧바로 퇴장을 명령했다. 동료끼리의 손찌검으로 인해 발생한 퇴장 사건이 발생하자, 과거 팀 동료들 사이의 충돌 사건들이 관심을 받았다.
사진=트위터 캡처
BBC는 '2020년 7월 토트넘이 에버턴을 상대로 1-0으로 앞설 당시 토트넘 주장이었던 요리스는 손흥민이 수비에 실패한 것에 이의를 제기했다. 요리스는 전반이 끝나고 라커룸으로 향할 때 달려가 손흥민을 거칠게 밀쳤다. 이후 험악한 분위기가 터져나왔으나 후반전에 승리를 지켜내며 그 일은 잊혀졌다'고 당시 상황을 설명했다.
손흥민은 토트넘 입단 당시였던 2015년부터 요리스와 함께 토트넘에서 뛰었다. 2023년 요리스가 뛰기 전까지 함께 했다. 요리스 이후 정식 주장으로서 완장을 이어받은 것도 손흥민이다. 다만 둘 사이는 과거 언쟁으로도 화제가 되기도 했다. 한때 토트넘에서 손흥민과 라커룸에서 언쟁을 충돌하며 몸싸움을 벌이기 직전까지 가는 등 갈등도 겪기도 했지만, 손흥민과 오랜 시간 함께 한 동료이기도 하다. 이 사건 이후 두 사람은 올 시즌 LA FC에서도 팀 동료가 됐다. 손흥민은 입단 당시 "LA FC행 루머가 처음 나왔을 때 그와 이야기를 나눴다. 좋은 이야기를 해줬고, 결정하는데 도움을 줬다"고 했다.
사진=요리스 SNS 캡처
손흥민과 요리스 외에도 과거 2008년 니클라스 벤트너와 에마뉴엘 아데바요르가 패배 이후 몸싸움을 벌였던 사례, 2005년 리 보이어와 키어런 다이어가 주먹다짐을 벌인 후 나란히 퇴장당한 케이스 등 여러 사례가 이번 에버턴의 경기 이후 관심을 받게 됐다.