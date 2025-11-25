'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 MLS 서부 콘퍼런스 준결승 승부차기 실축의 이유는 다리 근육 경련이었다. 손흥민의 나이를 고려해 연장전에 교체하는 판단이 필요했던 것으로 보인다.
미국 스포츠 일러스트레이티드는 25일(한국시각) "LAFC가 밴쿠버 화이트캡스에 패해 MLS 서부 콘퍼런스 준결승에서 탈락한 가운데, 손흥민은 가슴 아픈 승부차기 실축의 원인을 근육경련 때문이라고 밝혔다"라고 전했다.
손흥민은 지난 23일 열린 준결승에서 멀티골을 기록했다. 후반 추가시간 5분 극적인 프리킥으로 극적인 동점골에 성공했다. LAFC는 연장전에서 밴쿠버가 퇴장과 부상으로 9명밖에 뛰지 못했음에도 추가 득점에 실패했다. 지칠 대로 지친 손흥민이었기에 연장전 추가득점까지는 무리였다. 결국 승부차기 첫 키커로 나선 손흥민의 슛은 오른쪽 골대를 맞고 튀어 나왔다.
경기 후 손흥민은 "연장전 마지막 순간에 근육 경련이 와서 느낌이 좋지 않았다. 그래도 책임감을 가지고 나섰지만, 슛을 차는 순간 다시 경련이 와서 정확하게 차지 못했다"라고 말했다.
매체는 "토마스 뮐러라는 세계적인 스타를 상대로 경기 내내 더 빼어난 활약을 펼쳤지만, 그것만으로 LAFC가 다음 라운드에 오르기엔 부족했다"라며 "손흥민은 올 시즌 MLS 13경기에서 12골 4도움을 기록하며 첫 시즌을 마쳤다"라고 전했다.
LAFC가 서부 콘퍼런스 결승전에 진출하진 못했지만, 손흥민의 활약과 프리킥 골 덕분에 이 경기는 전 세계적으로 화제를 모았다.
손흥민은 "경기가 정말 재미있었다는 점을 평가해야 한다고 생각한다. 우리가 플레이오프를 위해 뛰고 있긴 하지만, 팬들에게 좋은 경기를 보여주는 것도 중요하다"라며 "결과는 밴쿠버에게 갔지만, 명경기였다고 본다"라고 주장했다.
손흥민과 LAFC는 이제 다음 시즌을 준비한다. 이번 시즌을 끝으로 스티브 체룬돌로 LAFC 감독이 팀을 떠난다. 손흥민은 첫 MLS 시즌을 긍정적으로 평가했다.
손흥민은 "정말 환상적인 시간이었다. 사람들은 나를 놀라운 정도로 따뜻하게 맞아줬고, 모든 순간을 즐겼다"라며 "나는 이 클럽과 트로피를 들기 위해 왔다. 오늘은 실패했지만, 내년에는 모든 대회에서 성공하고 싶다"라고 전했다. 이어 "LAFC는 더 강해져서 돌아올 것"이라고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
