최현욱, 故이순재 빈소 한달음에…"선생님 꼭 한 번 뵙고 싶었는데, 행복…

최현욱, 故이순재 빈소 한달음에…"선생님 꼭 한 번 뵙고 싶었는데, 행복하셨으면"
|
|
|최현욱. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최현욱이 대선배인 고(故) 이순재를 추모했다.
이순재가 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 이날 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며, 상주로는 아내 최희정 씨와 두 자녀가 이름을 올렸다. 발인은 27일 오전 6시 20분 예정으로, 장지는 이천 에덴낙원이다.
유족들은 깊은 슬픔 속에 빈소를 지키며 조문객들을 맞고 있다. 이날 오후 빈소를 찾은 최현욱은 "선생님을 한번 뵙고 싶었다"며 "새벽에 소식을 듣고 마음이 안 좋았다"고 먹먹한 심경을 드러냈다. 이어 그는 "선생님께서 진심으로 행복하셨으면 좋겠다"며 고인을 향한 애도의 뜻을 전했다.
1956년 연극 '지평선을 넘어'로 데뷔한 이순재는 1965년 TBC 1기 전속 배우로 활동했으며, '야망', '작별', '목욕탕집 남자들' 등 여러 작품에 출연하며 국민 배우로 등극했다. 이어 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥', tvN 예능 '꽃보다 할배' 등에 출연하며 전 국민적으로 사랑을 받았다.
한편 유족은 일반 시민의 빈소 조문은 받지 않기로 결정했다. 대신 KBS 본관과 별관에 고인을 추모할 수 있는 특별 분향소가 차려진다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
