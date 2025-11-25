[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구…

25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 배우 고(故) 이순재 빈소가 빈소가 마련됐다. 사진=사진공동취재단/2025.11.25/
[스포츠조선 안소윤 기자] 고(故) 이순재의 영원한 가족 '하이킥' 시리즈 배우들이 고인을 향한 마지막 인사를 전했다.
이순재가 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 이날 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며, 상주로는 아내 최희정 씨와 두 자녀가 이름을 올렸다. 발인은 27일 오전 6시 20분 예정으로, 장지는 이천 에덴낙원이다.
유족들은 깊은 슬픔 속에 빈소를 지키며 조문객들을 맞고 있다. 빈소 앞에는 방송 관계자들을 비롯해 고인의 동료들과 후배 배우들이 보낸 조화가 놓였다. 특히 생전 고인과 함께 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'에서 부부로 호흡을 맞췄던 배우 나문희와 극 중 며느리로 출연했던 박해미의 조화가 자리해 먹먹함을 더했다.
이어 '지붕 뚫고 하이킥', '하이킥! 짧은 다리의 역습'에서 고인과 각별한 인연을 맺었던 줄리엔 강도 일찍이 빈소를 찾아 애도의 뜻을 전했다. '지붕 뚫고 하이킥'에서 이순재의 손녀로 등장한 진지희도 이날 자신의 계정에 "선생님께서 보여주신 연기에 대한 진지함, 무대 위에서의 책임감, 그리고 연기라는 길을 넘어선 삶의 태도까지. 모든 모습을 선생님 곁에서 직접 보고 배울 수 있었기에 진심으로 감사했다"라고 추모글을 게재했다.
1956년 연극 '지평선을 넘어'로 데뷔한 이순재는 1965년 TBC 1기 전속 배우로 활동했으며, '야망', '작별', '목욕탕집 남자들' 등 여러 작품에 출연하며 국민 배우로 등극했다. 이어 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥', tvN 예능 '꽃보다 할배' 등에 출연하며 전 국민적으로 사랑을 받았다.