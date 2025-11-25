'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

기사입력 2025-11-25 19:04


'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배…

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배…

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진지희가 배우 이순재를 추모했다.

진지희는 25일 "
선생님께서 보여주신 연기에 대한 진지함,

무대 위에서의 책임감,
그리고 연기라는 길을 넘어선 삶의 태도까지..모든 모습을 선생님 곁에서 직접 보고 배울 수 있었기에 진심으로 감사했다"며 "선생님과 함께 나눈 수많은 순간들..촬영장에서의 대화, 무대 위에서 선생님과 아이컨택하며 느꼈던 긴장과 설렘 이 모든 시간을 제 마음 속에 고이 간직하겠다. 제게 남겨주신 따뜻한 마음, 늘 기억하며 지켜가겠다"며 이순재를 추모했다.

진지희는 이순재와 MBC '지붕 뚫고 하이킥'에서 할아버지와 손녀로 오랫동안 호흡을 맞췄다. 이후 연극 '갈매기'로 재회하며 애틋한 추억을 가지고 있다. 이에 진지희는 이순재와 생전 함께 했던 사진들로 이순재와의 추억을 남겼다.

이순재는 이날 91세 일기로 세상을 떠났다. 서울대 철학과를 졸업한 후 KBS 1기 탤런트로 데뷔한 이순재는 현역 최고령 배우로 지난해까지 연극 '고도를 기다리며', KBS2 '개소리' 등에 출연하며 왕성히 활동했다.

고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 이에 수많은 후배 배우들이 조문을 오며 고인에 마지막 인사를 건네고 있다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 진지희 글 전문

선생님께서 보여주신 연기에 대한 진지함,


무대 위에서의 책임감,

그리고 연기라는 길을 넘어선 삶의 태도까지..

모든 모습을 선생님 곁에서 직접 보고 배울 수 있었기에

진심으로 감사했습니다.

선생님과 함께 나눈 수많은 순간들..

촬영장에서의 대화,

무대 위에서 선생님과 아이컨택하며 느꼈던 긴장과 설렘

이 모든 시간을 제 마음 속에 고이 간직하겠습니다.

제게 남겨주신 따뜻한 마음,

늘 기억하며 지켜가겠습니다.

감사합니다.

존경합니다.

사랑합니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

2.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

3.

"나문희·김용건→신민아·김우빈도"…故이순재 빈소 가득 채운 애도 '먹먹' [SC이슈]

4.

'재혼' 28기 영자♥영철, 프러포즈 후 웨딩촬영까지 속전속결 "예쁘게 살아봐요"

5.

'40세' 오초희 "한남과 결혼·임신까지" 가족 겨냥 악플에 분노

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

2.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

3.

"나문희·김용건→신민아·김우빈도"…故이순재 빈소 가득 채운 애도 '먹먹' [SC이슈]

4.

'재혼' 28기 영자♥영철, 프러포즈 후 웨딩촬영까지 속전속결 "예쁘게 살아봐요"

5.

'40세' 오초희 "한남과 결혼·임신까지" 가족 겨냥 악플에 분노

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] LG 5명 재계약 불가 통보…심창민 또 방출, 트레이드 대주자도 포기했다

2.

英 BBC도 깜짝! "손흥민 거칠게 밀었다"→"험악한 분위기 조성"...EPL에서 터진 손찌검 사건, 덩달아 SON-요리스도 재조명

3.

'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"

4.

MLB-KBO 레전드 '왜 야구 예능으로 갈까?' 아마추어 여자야구팀 감독으로 변신한 추신수

5.

한화 변가희 프로, 29일 결혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.