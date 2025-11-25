'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배…

|
|
|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진지희가 배우 이순재를 추모했다.
무대 위에서의 책임감, 그리고 연기라는 길을 넘어선 삶의 태도까지..모든 모습을 선생님 곁에서 직접 보고 배울 수 있었기에 진심으로 감사했다"며 "선생님과 함께 나눈 수많은 순간들..촬영장에서의 대화, 무대 위에서 선생님과 아이컨택하며 느꼈던 긴장과 설렘 이 모든 시간을 제 마음 속에 고이 간직하겠다. 제게 남겨주신 따뜻한 마음, 늘 기억하며 지켜가겠다"며 이순재를 추모했다.
이순재는 이날 91세 일기로 세상을 떠났다. 서울대 철학과를 졸업한 후 KBS 1기 탤런트로 데뷔한 이순재는 현역 최고령 배우로 지난해까지 연극 '고도를 기다리며', KBS2 '개소리' 등에 출연하며 왕성히 활동했다.
고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 이에 수많은 후배 배우들이 조문을 오며 고인에 마지막 인사를 건네고 있다.
다음은 진지희 글 전문
선생님께서 보여주신 연기에 대한 진지함,
무대 위에서의 책임감,
그리고 연기라는 길을 넘어선 삶의 태도까지..
모든 모습을 선생님 곁에서 직접 보고 배울 수 있었기에
진심으로 감사했습니다.
선생님과 함께 나눈 수많은 순간들..
촬영장에서의 대화,
무대 위에서 선생님과 아이컨택하며 느꼈던 긴장과 설렘
이 모든 시간을 제 마음 속에 고이 간직하겠습니다.
제게 남겨주신 따뜻한 마음,
늘 기억하며 지켜가겠습니다.
감사합니다.
존경합니다.
사랑합니다.