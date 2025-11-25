이승기, 故이순재 빈소 조문 "병세 짙어져 올초 이다인과 병문안...마음 아파"

[사진공동취재단]
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이승기가 고(故) 이순재의 빈소를 찾아 마지막 인사를 전했다.

25일 유족에 따르면 고 이순재는 이날 새벽 별세했다. 향년 91세.

이후 서울아산병원 장례식장에 빈소가 마련된 가운데 이승기가 마지막 인사를 전하기 위해 빈소를 찾았다.

이승기는 "이순재 선생님께서 살아생전에 굉장히 제가 존경하고 특별한 관계였다. 선생님 생각할 때마다 너무 뭉클했는데, 좋은 곳으로 가셨을 거라고 생각한다"며 애도했다.

이어 그는 "선생님께서 대한민국 배우로 활동해주신 게 너무 영광스럽고 후배들도 아마 선생님의 정신을 이어서 성실하게 잘해나갈 거라고 생각을 한다"고 했다.

이승기는 올초 이순재와 만났던 순간을 떠올렸다. 이승기는 "선생님께서 병세가 조금씩 짙어지고 계시다는 건 알고 있었다. 위안 삼았던 건 올초에 선생님께서 건강이 악화됐을 때 저와 제 아내가 병문안을 했던 적이 있다"면서 "그 시기에 두런 두런 이야기를 나누는 시간을 가져서 그나마 참 다행이었다고 생각을 한다"고 말했다. 이어 "그때도 선생님께서 본인이 건강한 모습을 좀 더 보이고 싶으셔서 아프신데도 엘리베이터 앞까지 나와서 배웅을 해주셨는데, 그 모습이 아직도 눈에 선하다. 그래서 너무 안타깝다"며 슬픔을 드러냈다.

또한 이승기는 이순재와의 인연에 대해 "선생님이 제 주례도 봐주셨고, 영화 '대가족'에서 급하게 선생님께서 출연 제의를 받으셨을 때도 '승기가 하면 꼭 도와서 해야지'라는 말씀도 해주셨다"며 "굉장히 마음이 아프다"고 전했다.

마지막으로 이승기는 "그곳에서는 더 편하게 내려놓으시고, 행복하셨으면 좋겠다"며 "마지막까지 열심히 연기하시고 본인의 기억력, 배우가 대사를 잃어버리면 안 된다는 철학이 있으셔서 기억력을 계속해서 복기하시기 위해서 미국 대통령 이름을 외우고 하셨던 분이다. 그곳에서는 편하게 행복한 일만 있었으면 좋겠다"며 추모했다.


한편 고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. 상주에는 아내 최희정 씨와 아들, 딸이 이름을 올렸다. 발인은 오는 27일 오전 6시 20분이며, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.

