심형탁 子 하루, 9개월에 '먹방 천재' 탄생...맘마 등장하자 '아기새 모드' ('슈돌')

기사입력 2025-11-25 16:03


심형탁 子 하루, 9개월에 '먹방 천재' 탄생...맘마 등장하자 '아기새…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 심형탁 아들 생후 9개월 하루가 인생 처음으로 귤 먹방에 나선다.

오는 26일(수) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 '달려라 슈돌 패밀리' 편으로 새 MC 김종민, 랄랄이 함께한다.

이날 방송에서는 심형탁의 생후 9개월 아들 하루가 생애 첫 귤 먹방에 나서 관심이 집중된다. 특히 '머리숱 부자' 하루가 귀여운 토끼로 변신해 시선을 사로잡는다. 양갈래로 묶은 하루의 머리카락이 마치 토끼 귀처럼 위로 쫑긋 솟아 귀여움을 자아낸다.

이 가운데, 이유식 먹방에 나선 하루는 심형탁이 숟가락을 들자 입을 쫘악 벌려 '아기새 모드'를 발동시킨다. 하루는 이유식을 맛본 후 "아듀아듀"라고 옹알이를 터뜨린다. 이어 아빠를 향해 작은 손을 휘적이며 이유식 사수에 나서 귀여움을 터뜨린다.

또한 하루는 심형탁이 후식으로 귤을 가져오자마자 호기심 가득한 눈으로 빤히 쳐다본다. 하루는 귤 반쪽을 오물오물 씹더니 입안에서 과즙이 팡 터지자 "움냐움냐"라며 옹알이를 연발하더니 귤의 새콤한 맛에 눈을 찡긋해 사랑스러움을 자아낸다. 심형탁이 귤을 까는 속도보다 더 빠르게 귤을 먹어버린 하루는 아기 의자에서 탈출할 듯 몸을 들썩들썩이며 귤을 달라고 요구해 보는 이들을 미소 짓게 만든다. 이에 김종민은 "하루가 잘 먹는 걸 보니까 진짜 기분이 좋네요"라며 먹짱 하루의 모습에 삼촌 미소를 터뜨린다는 후문.

머리를 양갈래로 묶고 토끼 머리로 변신한 하루가 보여줄 상큼함 터지는 귤 먹방은 오는 26일(수) 방송되는 '슈돌'에서 볼 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"저승에서 만나세"…故 이순재의 말, 비보 후 더 아프다

2.

김경진, 박명수 '인성 논란' 재점화…"몰카였는데 나만 국민쓰레기됐다"

3.

[공식] 故이순재 영면 '윗집사람들' 하정우도 추모..오늘(25일) 시사회 취소 대신 묵념 애도

4.

'케냐 간 세끼' 나영석 PD "김태호 PD 사단이 먼저 기린호텔 촬영..가슴 아팠다"

5.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

연예 많이본뉴스
1.

"저승에서 만나세"…故 이순재의 말, 비보 후 더 아프다

2.

김경진, 박명수 '인성 논란' 재점화…"몰카였는데 나만 국민쓰레기됐다"

3.

[공식] 故이순재 영면 '윗집사람들' 하정우도 추모..오늘(25일) 시사회 취소 대신 묵념 애도

4.

'케냐 간 세끼' 나영석 PD "김태호 PD 사단이 먼저 기린호텔 촬영..가슴 아팠다"

5.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

3.

오타니가 이래버리면, 야마모토-사사키는 자동 출전 아닌가...한국 WBC 대표팀 초비상

4.

김하성을 놓을 수 없는 '유격수가 가장 약한 팀' 美 진단, ATL 사장 "유격수 외부 보강 열려 있다"

5.

손흥민 없으니까 대굴욕! "SON 동상 세우자" 히샬리송 향한 조롱..."충격 사진까지 공개"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.