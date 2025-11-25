심형탁 子 하루, 9개월에 '먹방 천재' 탄생...맘마 등장하자 '아기새…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 심형탁 아들 생후 9개월 하루가 인생 처음으로 귤 먹방에 나선다.
이 가운데, 이유식 먹방에 나선 하루는 심형탁이 숟가락을 들자 입을 쫘악 벌려 '아기새 모드'를 발동시킨다. 하루는 이유식을 맛본 후 "아듀아듀"라고 옹알이를 터뜨린다. 이어 아빠를 향해 작은 손을 휘적이며 이유식 사수에 나서 귀여움을 터뜨린다.
또한 하루는 심형탁이 후식으로 귤을 가져오자마자 호기심 가득한 눈으로 빤히 쳐다본다. 하루는 귤 반쪽을 오물오물 씹더니 입안에서 과즙이 팡 터지자 "움냐움냐"라며 옹알이를 연발하더니 귤의 새콤한 맛에 눈을 찡긋해 사랑스러움을 자아낸다. 심형탁이 귤을 까는 속도보다 더 빠르게 귤을 먹어버린 하루는 아기 의자에서 탈출할 듯 몸을 들썩들썩이며 귤을 달라고 요구해 보는 이들을 미소 짓게 만든다. 이에 김종민은 "하루가 잘 먹는 걸 보니까 진짜 기분이 좋네요"라며 먹짱 하루의 모습에 삼촌 미소를 터뜨린다는 후문.
anjee85@sportschosun.com