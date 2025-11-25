'케냐 간 세끼' 나영석 PD "김태호 PD 사단이 먼저 기린호텔 촬영..가슴 아팠다"

기사입력 2025-11-25 12:08


'케냐 간 세끼' 나영석 PD "김태호 PD 사단이 먼저 기린호텔 촬영.…
넷플릭스 '케냐 간 세끼' 제작발표회가 25일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 나영석 PD가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.25/

[스포츠조선 문지연 기자] 나영석 PD가 김태호 사단의 기린호텔 촬영에 대해 언급했다.

넷플릭스는 25일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 예능 '케냐 간 세끼'의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 나영석 PD, 김예슬 PD, 이수근, 은지원, 규현이 참석했다.

'케냐 간 세끼'는 6년 전 이미 기획됐던 프로그램이지만, 그 사이 ENA '지구마불 세계여행' 등에서 기린호텔이 먼저 공개가 되며 신선한 기획에서는 멀어진 상태다. 나 PD는 "가슴이 아팠냐고 물으시면 가슴이 아팠다고 할 수 있을 것 같다. 유튜브 채널에서도 많은 분들이 기린 호텔이든 사파리든 다녀오셨다. 결국 똑같은 곳이라도 우리가 가면 다르다는 것을 알려드리고 싶었다. 세 분의 다른 모습을 보실 수 있을 거라고 자부한다"고 말했다.

'케냐 간 세끼'는 믿고 보는 웃음 메이커 3인방 이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 여행기를 담은 예능 프로그램. 케냐의 광활한 대자연과 하나 된 세끼 형제들의 좌충우돌 사파리 접수 여행이 싱싱한 날것의 웃음을 선사할 예정이다. '1박 2일'부터 '삼시세끼' '윤식당' '신서유기' '뿅뿅 지구오락실' '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다' 시리즈 등 레전드 히트작들을 탄생시킨 나영석 사단이 넷플릭스에서 처음 선보이는 예능으로, 나영석 PD와 김예슬 PD가 공동 연출을 맡았다.

'케냐 간 세끼'는 25일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김호중, 계엄 체포 명단에 있었다...내란 법정서 황당 폭로 "김어준을 착각"

2.

김영철, 생방송 중 故 이순재 별세 비보 전하며 울컥…"친정 어른 떠난 느낌"

3.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

4.

[공식] 혼인신고NO, 법적절차無..고원희, 결혼 2년 만에 파경 "합의 하에 결정"

5.

[종합] "시청자께 평생 신세 많이 졌습니다"…'韓최고령 현역 배우' 이순재, 영원한 '꽃할배' 영면

연예 많이본뉴스
1.

김호중, 계엄 체포 명단에 있었다...내란 법정서 황당 폭로 "김어준을 착각"

2.

김영철, 생방송 중 故 이순재 별세 비보 전하며 울컥…"친정 어른 떠난 느낌"

3.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

4.

[공식] 혼인신고NO, 법적절차無..고원희, 결혼 2년 만에 파경 "합의 하에 결정"

5.

[종합] "시청자께 평생 신세 많이 졌습니다"…'韓최고령 현역 배우' 이순재, 영원한 '꽃할배' 영면

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

2.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

3.

타율 1위 몸값이 무려 27억, 전대미문 50홈런-158타점 타자는 도대체 얼마 줘야하나

4.

MLS 첫 시즌 마무리한 손흥민 "이 팀 자랑스러워, 더 강해져서 돌아올 것!'

5.

[속보]'오타니 셀프 오피셜!' 내년 WBC 출전 공식 발표 "다시 국가대표 돼서 행복하다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.