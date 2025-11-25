"저승에서 만나세"…故 이순재의 말, 비보 후 더 아프다

|
[스포츠조선 김준석 기자] 한국 드라마와 연극사의 산증인이자 '국민배우'로 불렸던 故 이순재가 25일 별세했다. 향년 91세.
그는 "배우란 그 나라의 언어다. 박사든 무학이든 누구나 이해할 수 있게 말해야 한다"며 배우의 기본 소양을 강조했다.
특히 故 오현경의 영결식에서 했던 말이 다시 화제가 되고 있다.
"다 먼저 갔다. 이제 나만 따라가면 된다."
"나도 곧 갈 테니까, 곧 만나세."
허허롭게 웃던 그의 모습은 시간이 지나 더욱 뭉클하게 다가온다.
이순재는 "배우가 무대에서 생을 마감하는 건 가장 기쁜 일일 것"이라 말했지만, 그것이 허무나 체념이 아니라 오히려 '삶을 끝까지 사랑한 배우의 철학'이었다.
그는 "나 자신을 비하하지 말고 천천히 올라가면 된다. 각자 빛나는 개성이 있다"며 후배들에게도 인간에게도 모두 희망을 건넸다.
최민식·송강호·마동석 등 후배 배우들을 언급하며 "누구나 될 수 있다. 중요한 건 확신과 자신"이라는 응원의 메시지를 남겼다.
한편 이순재는 서울대 철학과 출신으로 1956년 연극 '지평선 넘어'로 데뷔했다.
이후 연극, 드라마, 영화 전 장르를 넘나들며 한국 방송예술의 발전 그 자체로 평가받았다.
'사랑이 뭐길래', '목욕탕집 남자들', '야인시대', '허준', '이산' 등 국민 드라마 대부분에 이름을 올렸고, '거침없이 하이킥'에서는 '야동 순재' 캐릭터로 어린 팬들까지 사로잡았다.
지난해 '2024 KBS 연기대상'에서 역대 최고령 대상을 수상하며 존재감을 다시 증명했다.
이순재는 건강 이상으로 하차했지만 마지막까지 연기 혼 불태웠다
이순재는 지난해 10월 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'에서 건강 문제로 하차했고, KBS 드라마 '개소리' 촬영 중에도 이상 증세가 전해져 우려를 낳았다.
하지만 그는 마지막 공식석상에서도 "연기자는 연기로 평가받아야 한다"며 배우로서의 자부심을 잊지 않았다.
이순재의 별세 소식에 후배들은 물론 대중, 관객, 예능 출연자들까지 추모 메시지를 전하며 깊은 슬픔을 나누고 있다.
'국민 아버지', '국민 배우', '연기의 교과서'라 불렸던 그의 말과 연기, 철학은 앞으로도 오래 기억될 것이다.
narusi@sportschosun.com