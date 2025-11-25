김경진, 박명수 '인성 논란' 재점화…"몰카였는데 나만 국민쓰레기됐다"

기사입력 2025-11-25 12:43


[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김경진이 선배 박명수와의 '불화설'에 대해 직접 입을 열었다.

B급 스튜디오 제작진은 최근 공식 유튜브 채널을 통해 '방송 3사도 포기한 비주얼들 모셔 봤습니다'라는 제목의 'B급 청문회' 영상을 공개했다. 이 콘텐츠에는 김경진을 비롯해 이수한, 송영길이 출연했다.

이날 MC는 김경진에게 "한때 엄청난 인기를 누리다가 박명수 선배에게 들이댄 영상이 떠돌며 '인성 논란'이 있었다"고 말문을 열었다.

김경진은 특유의 자조적 유머로 "국민 쓰레기"라고 스스로를 소개하며 상황을 바로잡았다. 그는 "명수 형이랑 되게 친하다. 지금도 연락한다"며 불화설을 일축했다.


이어 과거 논란의 핵심이 된 몰래카메라 촬영 당시 상황을 설명했다.

김경진은 "몰카 프로그램이었는데 제작진이 너무 허접해서 '어 이거 몰카인데?' 하고 알아챘다. '안 할래' 하고 나왔더니 아는 PD와 작가가 있었다"며 "4~5개를 설정으로 촬영했는데 나쁘게 나갔다"고 토로했다.

MC는 "당시 박명수 선배가 잘 챙겨줬는데 계약을 안 한다고 한 장면 때문에 논란이 됐다"고 설명했다.

이에 김경진은 "나는 예능에서 늘 하던 똑같은 '시바이(예능용 연기)'였다. 그런데 그걸 몰카처럼 찍으니…"라며 억울한 심정을 털어놨다.


"나쁘게 나올 거란 생각은 못했느냐"는 질문에 그는 "순수하게 제작진을 도와주려고 했을 뿐"이라며 "이렇게 나올 줄 몰랐다"고 웃으며 답했다.

송영길이 "그럼 몰카를 짜고 친 거냐, 그게 더 논란 아니냐"고 장난을 치자, 김경진은 "너 왜 그래, 나랑 친하잖아"라며 웃어보였다.

김경진은 "명수 형과는 지금도 연락한다. 지난해 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서도 함께 찍었다"며 불화설을 다시 한 번 부인했다.

narusi@sportschosun.com

