[SC현장] "과감한 시도는 아니지만"..나영석 PD 사단 '케냐 간 세…

[스포츠조선 문지연 기자] 나영석 사단의 '아는 맛'이 글로벌 시청자들을 두드린다.
'케냐 간 세끼'는 2019년 방송됐던 tvN 예능프로그램 '신서유기7'에서 이수근, 은지원, 규현이 '케냐 기린 호텔 숙박권'을 뽑으며 시작된 프로젝트. 농담이 6년 만에 현실이 되면서 시청자들의 기대감을 높이는 중이다. 심지어 해당 프로그램은 십오야 유튜브 채널이 아닌 넷플릭스를 통해 전세계에 공개돼 시선을 모았다. 김예슬 PD는 "넷플릭스와 협업을 한다는 점에서 영광이었고 기대가 컸다. 새로운 플랫폼에서 작업을 하는 만큼 전공 분야를 보여드리는 게 맞지 않나 생각이 들었다. 방송 때와 다른 점이 있다면, 음악이 많이 달랐다. 음악 저작권이 저희가 온에어 할 때보다 비용이 더 많이 발생할 수 있다고 하더라. 저희가 제작비를 걱정하는 마음에서 한 마음으로 '음악은 자제 부탁드립니다' 하다 보니까, 음악을 원래 좋아하던 분들이라 흥을 이기지 못하고 창작곡을 많이 불렀다. 그런 걸 들어보시는 게 재미 포인트가 아닐까 싶다"고 말했다.
연출을 맡은 나영석 PD는 "오래 전에 저희끼리 했던 게임에서 촉발된 작은 약속이기도 했다. 아시다시피 그런 약속이 금방 까먹고 잊혀지고 살다보면 잊고 사는데, 어느 날 저희가 방송을 하면서 만나다가 '오랜만에 이런 것 가자'는 얘기를 세 분 다 의지도 있었고, 시간도 다행히 맞춰주셔서 가능했다. 케냐라는 나라가 궁금증이 있던 것 같다. 주변의 나라들은 이런 저런 이유로 갈 일이 있는데, 케냐 같이 멀리 떨어진 나라다 보니 오히려 저희에게 생소하고 낯설어서 저희가 대신 가서 경험해서 구독자 분들꼐 대리만족을 시켜드릴 수 있지 않을까 했는데, 예상대로 너무 아름답고, 우리가 알고 있던 이미지를 깨는 좋았던 것들이 많았고 공개할 수 있어서 기쁘다"고 말했다.
김예슬 PD는 "케냐는 대자연의 감동이 있는 여행지라고 느꼈다. 일정상 마지막 쯤에 마사이마라에 가서 사파리를 들어갔는데 첫 동물을 마주했을 때 울림과 두근거림이 있었다. 벅찬 감동을 경험하시면 좋겠다는 생각에서 기획한 것 같다"고 덧붙였다.
볼거리도 가득한 프로그램이다. 케냐의 대자연을 방송을 통해 공개한다는 점에서도 의미가 있다. 나영석 PD는 "사파리의 분위기를 즐겨주시면 좋겠다. 동물도 동물이지만 초원이 주는, 이수근 씨가 '눈물이 난다'고 하셨는데 거기 가본 사람만 느낄 수 있는 초원이 주는 지구 어딘가에 뚝 떨어져 대자연에 서있는 느낌이 든다. 벅차오르는 감정을 느끼면 좋을 것 같다. 아프리카 '빅5'라고 있다. 꼭 보면 좋은 동물들, 코끼리, 하마, 버팔로 같은 것들인데 그런 것들을 다 찾아서 볼 수 있을지를 기대해주시면 좋겠다. 보통은 지프차로 투어하는데 거기서 기대를 못한 예상 못한 조우를 한다. 저희가 하늘에서도 본다. 방송에서는 처음 나오는 그림일 것 같다. 기구 사파리라고 해서 사자를 옆에서 보면 위험하잖나. 하늘에서 동물이 나오면 기구가 아래로 내려가는 처음 본 풍광이나 그림을 기대해주시면 좋을 것"이라고 자신했다.
그러나 '케냐 간 세끼'는 넷플릭스를 위해 새롭게 만들어진 콘텐츠는 아닌 바. 앞서 공개됐던 '신서유기' 세계관을 이어가면서 국내 시청자들에게는 익숙함을, 글로벌 시청자들에게는 신선함을 선사한다. 나영석 PD는 "과감하게 시도된 새로운 콘텐츠는 아니다. 오랜 형제들의 여행이라 익숙하실 것 같고 공개가 되더라도 비슷한 느낌을 받으실 것 같다. 넷플릭스와 이 콘텐츠를 기획할 슌도 넷플릭스에서 시도되는 훌륭한 시도들이 너무 많아서 모든 프로그램이 그럴 수는 없으니, 구독자 분들이 익숙히 즐길 수 있는 콘텐츠도 있으면 좋겠다. 그야말로 대한민국 버라이어티 예능도 하나쯤 있으면 좋겠다고 하셔서 '이건 어때요'해서 저희가 콜라보레이션이 성사된 부분이 있다. 넷플릭스라는 플랫폼이기 때문에 시도할 수 있는 부분이 있다는 것을 감안해주시면 좋겠다. 그런 궁금증은 있었다. 한국인에게는 익숙히 봐온 예능의 변주인데, 저희가 기대하기로는 이 익숙함을 즐겨온 한국의 팬들이 계시면 즐겁게 즐겨주시길 바라며 만들었다. 전세계 시청자 분들께는 '한국에서는 이런 작업을 하고 있고 이런 걸 즐기는 사람들이야'라는 걸 보여주고 싶었다. 넷플릭스 쪽에서도 어떻게든 번역을 해볼테니 해보시라고 독려를 해주셨다. '정말 코리안 스타일로 합니다'하고 한 게 '케냐 간 세끼'다"라고 설명했다.
'케냐 간 세끼'는 25일 넷플릭스를 통해 공개된다.
