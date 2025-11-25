45세 이지혜, 4cm 인중 축소술 후..손연재 옆 만개한 미모
[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 물오른 미모를 자랑했다.
25일 이지혜는 "(손)연재 공주랑 촬영하느라 무물 다 답 못했어요. 미안요"라며 근황을 전했다.
이지혜는 손연재와 함께 촬영에 임한 모습. 크리스마스 분위기가 물씬 나는 곳에서 더욱 물오른 미모를 뽐내 눈길을 끈다. 특히 최근 시술받은 부분이 자리를 잡으며 더욱 또렷해진 이목구비를 자랑했다.
최근 이지혜는 자신의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종 언니' 채널에서 "46세가 되니 노화가 뚜렷해져 오랜 고민 끝에 시술을 결정했다"라며 얼굴 실 리프팅, 입술 문신을 받는 과정을 공개해 화제를 모았다.
이후 "내 인중 길이가 4㎝인데, 나이가 들면서 더 길어졌다. 인중이 콤플렉스였는데 수술하면 예쁠 것 같다고 다들 추천해서 흔들렸다"라며 인중축소술까지 고백했다.
한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.
