45세 이지혜, 4cm 인중 축소술 후..손연재 옆 만개한 미모

기사입력 2025-11-25 16:52


45세 이지혜, 4cm 인중 축소술 후..손연재 옆 만개한 미모

[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 물오른 미모를 자랑했다.

25일 이지혜는 "(손)연재 공주랑 촬영하느라 무물 다 답 못했어요. 미안요"라며 근황을 전했다.

이지혜는 손연재와 함께 촬영에 임한 모습. 크리스마스 분위기가 물씬 나는 곳에서 더욱 물오른 미모를 뽐내 눈길을 끈다. 특히 최근 시술받은 부분이 자리를 잡으며 더욱 또렷해진 이목구비를 자랑했다.

최근 이지혜는 자신의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종 언니' 채널에서 "46세가 되니 노화가 뚜렷해져 오랜 고민 끝에 시술을 결정했다"라며 얼굴 실 리프팅, 입술 문신을 받는 과정을 공개해 화제를 모았다.

이후 "내 인중 길이가 4㎝인데, 나이가 들면서 더 길어졌다. 인중이 콤플렉스였는데 수술하면 예쁠 것 같다고 다들 추천해서 흔들렸다"라며 인중축소술까지 고백했다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김경진, 박명수 '인성 논란' 재점화…"몰카였는데 나만 국민쓰레기됐다"

2.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

3.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

4.

'케냐 간 세끼' 나영석 PD "김태호 PD 사단이 먼저 기린호텔 촬영..가슴 아팠다"

5.

"이혼해서 죄송했어요"…이상민, '첫 주례' 故 이순재에 남긴 마지막 인사

연예 많이본뉴스
1.

김경진, 박명수 '인성 논란' 재점화…"몰카였는데 나만 국민쓰레기됐다"

2.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

3.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

4.

'케냐 간 세끼' 나영석 PD "김태호 PD 사단이 먼저 기린호텔 촬영..가슴 아팠다"

5.

"이혼해서 죄송했어요"…이상민, '첫 주례' 故 이순재에 남긴 마지막 인사

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

3.

[인터뷰] "죄송하고 죄송하다" 46억 FA의 깜짝 트레이드, 박세혁 계속 원했던 삼성 드디어 품었다

4.

'드디어 답이 왔다' 페디 사실상 복귀 불발 "ML 오퍼 더 기다리고 싶다"

5.

"5개월 임금체불, 떠난다" VS "여친과 놀다 경기 당일 복귀"…팽팽한 대립, 법적 분쟁 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.