딘딘 “화폐 감각 아이콘? 의도 아냐… 세상 물정은 알아야”('살롱드립'…

기사입력 2025-11-26


[스포츠조선 조민정 기자] 가수 딘딘이 자신을 둘러싼 '개념 연예인' 이미지를 두고 억울함을 토로하며 솔직한 속내를 밝혔다.

지난 25일 공개된 유튜브 채널 '테오'의 웹예능 '살롱드립'에 출연한 딘딘은 "나 진짜 억울하다. 어느 순간 내가 개념 연예인이 돼 있더라. 누나도 알지만 나는 예나 지금이나 똑같다"고 입을 열었다.

딘딘은 "예전엔 숨만 쉬어도 싫다던 사람들이, 지금은 똑같이 말하면 '개념 있다'고 한다"며 달라진 여론 반응을 언급했다. 이어 "그러다가 월드컵 때 헛소리해서 크게 혼났다. 그 전까지 나를 엄청 칭찬하길래 조금 들떴던 것 같다. 그때 배웠다. 이럴 때 뜬구름 잡으면 정신 나간다. 그래서 요즘은 최대한 흔들리지 않고 똑같은 스탠스를 유지하려고 한다"고 털어놨다.

딘딘이 '개념 연예인'으로 불리기 시작한 계기는 유튜브 '워크맨' 출연 당시의 발언. 메가커피 지점장과 대화를 나누던 중 "연예인들이 화폐 가치 감각이 없다. 슈퍼카, 명품, 비싼 침대… 이러니까 감이 무뎌진다"고 말해 공감을 얻었던 장면이다. 직설적이면서도 현실적인 그의 지적은 당시 온라인에서 큰 호응을 받았다.

"그때 신 안 났느냐"는 장도연의 질문에 딘딘은 "사실 많이 신났다. 지금도 행복한데 그 행복을 덜어내려고 한다. 연예 활동은 바이오리듬이 심한데, 떨어질 때 너무 아프더라. 진짜 자유낙하다가 그대로 바닥 치는 느낌이었다"고 솔직하게 말했다.

이어 "이준 형에게 정말 감사하다. 연예인 하면서 고마운 사람 세 명을 꼽으라면 '쇼미더머니2'의 이현도 형, 지금 대표님, 그리고 이준 형"이라고 고마움을 전했다.

딘딘은 최근 자신이 '화폐 가치 아이콘'처럼 회자되는 것에 대해서도 "내가 비싼 옷을 입으면 '저 티셔츠 40만 원이래' 이런 반응이 온다. 그 의미가 아니다"며 "열심히 벌고 쓰는 건 괜찮다. 하지만 세상 돌아가는 물정 정도는 알아야 한다는 것"이라고 강조했다.
