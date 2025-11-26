딘딘 “화폐 감각 아이콘? 의도 아냐… 세상 물정은 알아야”('살롱드립'…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 가수 딘딘이 자신을 둘러싼 '개념 연예인' 이미지를 두고 억울함을 토로하며 솔직한 속내를 밝혔다.
딘딘이 '개념 연예인'으로 불리기 시작한 계기는 유튜브 '워크맨' 출연 당시의 발언. 메가커피 지점장과 대화를 나누던 중 "연예인들이 화폐 가치 감각이 없다. 슈퍼카, 명품, 비싼 침대… 이러니까 감이 무뎌진다"고 말해 공감을 얻었던 장면이다. 직설적이면서도 현실적인 그의 지적은 당시 온라인에서 큰 호응을 받았다.
"그때 신 안 났느냐"는 장도연의 질문에 딘딘은 "사실 많이 신났다. 지금도 행복한데 그 행복을 덜어내려고 한다. 연예 활동은 바이오리듬이 심한데, 떨어질 때 너무 아프더라. 진짜 자유낙하다가 그대로 바닥 치는 느낌이었다"고 솔직하게 말했다.
딘딘은 최근 자신이 '화폐 가치 아이콘'처럼 회자되는 것에 대해서도 "내가 비싼 옷을 입으면 '저 티셔츠 40만 원이래' 이런 반응이 온다. 그 의미가 아니다"며 "열심히 벌고 쓰는 건 괜찮다. 하지만 세상 돌아가는 물정 정도는 알아야 한다는 것"이라고 강조했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com