압구정 날라리→꿀풍이까지..이준호, 태풍급 매력으로 완성한 '태풍상사'

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이준호가 폼 오른 열연으로 인생캐를 갈아치우며 지난 7주간 시청자를 사로잡았다.
그 변화의 중심에는 사장의 무게와 책임을 깨닫는 순간들이 있었다. 삽다리물류 최사장(이도경)에게서 사장이라면 직원들을 위해 뭐든 해야 한다는 것을 배웠고, 고마진(이창훈)이 오미선(김민하)에게 '영업의 기본'을 가르치는 모습을 보며 정작 자신에게는 사수도, 가르쳐줄 아버지도 없다는 사실을 절실히 깨닫곤 '사장의 기본'에 대해 스스로에게 묻고 또 물었다.
그래서 직원들에게 봉급을 주기 위해 더 열심히 발로 뛰었고, 방화를 일으켜 자신을 무너트리려 한 표현준(무진성)에게조차 자존심을 내려놓고 물건을 팔아달라 허리 숙여 읍소했다. 그리고 늦은 밤, 텅 빈 사무실에서 아버지가 짊어졌던 무게를 떠올리며 홀로 조용히 숨을 고르는 순간마다 강태풍은 '사장'이라는 자리가 결코 쉽게 얻을 수 없는 무거운 자리임을 몸으로, 마음으로 배워나갔다.
특히 최근 방송에서 이준호는 이러한 몰입력갑(甲) 연기의 정점을 보여줬다. 표현준에게 머리를 숙이는 장면에서는 자존심을 내려놓고 회사를 지키기 위해 무엇이든 하겠다는 사장의 절박한 책임감을 절절하게 담아냈다. 이후 홀로 아버지가 찾던 국밥집을 찾아 소주를 기울이며 하염없이 그리움을 삼키던 장면 역시 큰 화제를 모았다. 후회, 그리움, 미안함이 뒤섞인 감정을 토해낸 그의 연기는 시청자들의 마음을 송두리째 흔들었다.
이어진 차선택(김재화)의 배신을 알게 된 순간에는 사람 간의 신뢰가 무너지는 충격을 압도적으로 전달했다. 선택을 향한 원망의 눈빛에서는 분노와 상처, 허탈함이 폭발했다. 그럼에도 태풍은 다시 일어섰다. 표박호(김상호)를 찾아가 차용증으로 블러핑을 치는 장면에서는 한 치의 흔들림 없는 담대함과 그 이면의 절박함을 동시에 표현하며, 좌절 속에서도 다시 일어서 싸우는 진짜 사장의 성장사를 완성했다.
종영까지 단 2회만을 남긴 '태풍상사'. IMF라는 거대한 파도 위에서 끝까지 사람과 회사를 지키려는 태풍이 어떤 열매를 맺게 될지, 그리고 이준호가 마지막까지 어떤 울림을 만들어낼지 시청자들의 기대는 더욱 높아지고 있다. '태풍상사' 15회는 29일, 16회는 30일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.
