박나래 "양세찬, '유재석 라인'된 건 내 덕분"..'런닝맨' 캐스팅 비화 최초 공개 ('나래식')

최종수정 2025-11-26 09:31

박나래 "양세찬, '유재석 라인'된 건 내 덕분"..'런닝맨' 캐스팅 비…

[스포츠조선 정유나 기자] 코미디언 양세찬이 '나래식'에 출격해 주인장 박나래와 역대급 케미스트리를 자아낸다.

26일 저녁 공개되는 '나래식' 62회에는 코미디언 양세찬이 출연해 유쾌한 입담으로 현장을 뜨겁게 달군다.

이날 양세찬은 9년 전 박나래 덕분에 처음으로 '라디오스타'에 출연해 얼굴을 알리게 됐다며 "누나 때문에 지금 밥 먹고 사는 거다. 그때 이후로 바빠지기 시작했다"고 너스레를 떨며 고마움을 전한다. 두 사람의 오래된 인연이 방송에서 어떤 케미를 폭발시킬지 기대감을 높인다.


박나래 "양세찬, '유재석 라인'된 건 내 덕분"..'런닝맨' 캐스팅 비…
또한 양세찬은 '런닝맨' 고정 멤버가 되기 전, 박나래와 함께 게스트로 출연했던 비하인드도 공개한다. 특히 박나래는 "너 유(재석)라인 된 것도 나 때문"이라고 말해 궁금증을 더한다. 이어 양세찬은 '런닝맨' 캐스팅 스토리를 방송 최초 공개해 몰입도를 높인다.

'나래식' 오픈 1년 4개월 만에 드디어 구독자 애칭이 결정되는 것도 또 하나의 관전 포인트다. 후보로 거론됐던 '애식이' '식식이' '식구' 중 투표를 통해 어떤 이름이 최종 낙점됐을지 26일 저녁 6시 30분 공개되는 '나래식' 62회에 관심이 집중된다.

한편 '나래식'은 박나래 특유의 맛깔스러운 입담과 요리 실력을 녹여낸 힐링 쿠킹 토크쇼로, 최근 누적 조회수 1억 뷰를 돌파하며 명실상부 유튜브 예능 대표 콘텐츠로 자리매김했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

3.

하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰 아파트'

4.

'173만 유튜버' 말왕, 대치동 강사 출신 '엄친아'였다..."가족과 美 유학 사실"

5.

'백윤식子' 백도빈, 28세부터 시댁살이 한 정시아♥에 미안함 "신혼 없었다" ('두집살림')

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

3.

하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰 아파트'

4.

'173만 유튜버' 말왕, 대치동 강사 출신 '엄친아'였다..."가족과 美 유학 사실"

5.

'백윤식子' 백도빈, 28세부터 시댁살이 한 정시아♥에 미안함 "신혼 없었다" ('두집살림')

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

3.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

4.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

5.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.