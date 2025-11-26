박나래 "양세찬, '유재석 라인'된 건 내 덕분"..'런닝맨' 캐스팅 비…

박나래 "양세찬, '유재석 라인'된 건 내 덕분"..'런닝맨' 캐스팅 비화 최초 공개 ('나래식')
[스포츠조선 정유나 기자] 코미디언 양세찬이 '나래식'에 출격해 주인장 박나래와 역대급 케미스트리를 자아낸다.
26일 저녁 공개되는 '나래식' 62회에는 코미디언 양세찬이 출연해 유쾌한 입담으로 현장을 뜨겁게 달군다.
이날 양세찬은 9년 전 박나래 덕분에 처음으로 '라디오스타'에 출연해 얼굴을 알리게 됐다며 "누나 때문에 지금 밥 먹고 사는 거다. 그때 이후로 바빠지기 시작했다"고 너스레를 떨며 고마움을 전한다. 두 사람의 오래된 인연이 방송에서 어떤 케미를 폭발시킬지 기대감을 높인다.
또한 양세찬은 '런닝맨' 고정 멤버가 되기 전, 박나래와 함께 게스트로 출연했던 비하인드도 공개한다. 특히 박나래는 "너 유(재석)라인 된 것도 나 때문"이라고 말해 궁금증을 더한다. 이어 양세찬은 '런닝맨' 캐스팅 스토리를 방송 최초 공개해 몰입도를 높인다.
'나래식' 오픈 1년 4개월 만에 드디어 구독자 애칭이 결정되는 것도 또 하나의 관전 포인트다. 후보로 거론됐던 '애식이' '식식이' '식구' 중 투표를 통해 어떤 이름이 최종 낙점됐을지 26일 저녁 6시 30분 공개되는 '나래식' 62회에 관심이 집중된다.
한편 '나래식'은 박나래 특유의 맛깔스러운 입담과 요리 실력을 녹여낸 힐링 쿠킹 토크쇼로, 최근 누적 조회수 1억 뷰를 돌파하며 명실상부 유튜브 예능 대표 콘텐츠로 자리매김했다.
