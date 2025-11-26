SLL 예능 포트폴리오 확장 가속화…K-뷰티부터 리얼리티까지 라인업 강화…

|
[고재완의 ShowBIZ] SLL이 산하 레이블 스튜디오 슬램의 성공적인 성과를 발판 삼아 예능 포트폴리오 확장에 속도를 낸다. 오리지널 IP 개발과 과감한 장르 실험을 통해 K-뷰티, 서바이벌, 리얼리티를 아우르는 입체적인 라인업을 구축하며 예능 경쟁력을 한층 강화하고 있다.
스튜디오 슬램은 2026년에도 차별화된 오리지널 IP 개발을 이어간다. 내년 론칭 예정인 'Sell Me the Show(셀미더쇼)'는 대한민국 최고의 '셀링 크리에이터'를 가리는 신개념 세일즈 서바이벌이다. 참가자들은 상품 기획부터 연출, 스토리텔링, 퍼포먼스까지 아우르는 창의적인 세일즈 쇼를 통해 실전과 같은 커머스 상황에서 리얼한 매출 경쟁을 펼친다. 또한 '방과후 연극반'(가제)은 최고의 배우 김태리를 비롯한 선생님들이 폐교 위기의 시골 초등학교에 연극반을 만들어 아이들과 호흡하는 리얼리티 프로그램이다.
SLL은 스튜디오 슬램과 함께 신규 포맷 개발 및 시즌제 확장에 투자를 지속하며 장기적인 라인업을 구축하고 있다. 급변하는 예능 트렌드와 시청 패턴에 맞춰 뷰티, 요리, 리얼리티 등 다양한 장르를 유기적으로 연결하는 전략이다. 올해의 성과와 내년 기대작을 통해 SLL의 예능 라인업은 장르적 스펙트럼과 시장 영향력을 동시에 넓혀갈 전망이다.
