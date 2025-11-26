헌트릭스 vs 사자보이스, 실사판으로 본다…'MAMA어워즈' 싱크로율 1…

[스포츠조선 고재완 기자] 26년 동안 새로운 길을 개척하며 세계 음악 시장 속 K-POP의 위상을 증명해온 글로벌 대표 K-POP 시상식 '2025 MAMA AWARDS(2025 마마 어워즈)'가 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'와의 공식 콜라보 스테이지를 예고한 가운데, 무대를 꾸밀 아티스트를 공개했다.
'2025 MAMA AWARDS' 원더 스테이지(WONDER STAGE)의 주인공이 베일을 벗었다. 오직 'MAMA AWARDS'에서만 볼 수 있는 아이코닉한 스테이지의 일환으로, 글로벌 레전드와 K-아티스트의 협업을 통해 경계를 넘어서는 'Music Makes ONE'의 가치를 보여줄 원더 스테이지에 K-POP 대세 그룹의 멤버들이 함께한다. '2025 MAMA AWARDS' 측은 앞서 프레스 프리미어에서 전 세계적인 화제를 모은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와의 공식 콜라보레이션을 예고한 바 있다. 애니메이션과 현실을 넘나드는 오리지널 퍼포먼스를 통해 'MAMA AWARDS'의 혼문을 건 '헌트릭스'와 '사자 보이즈'의 대결을 과연 어떤 아티스트가 재현할지 전 세계 K-POP 팬들의 기대가 쏠렸다.
현실판 '헌트릭스'와 '사자 보이즈'의 등장으로 영화 속 서사와 장면을 완벽한 싱크로율로 재현할 아티스트로, 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'에서 K-POP 걸그룹이자 퇴마사로 등장하는 '헌트릭스' 역에 베이비몬스터(BABYMONSTER)의 멤버 파리타, 아현, 로라가 무대에 오른다. '헌트릭스'와 대적하는 악령으로 5인조 K-POP 보이그룹 '사자 보이즈'는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 이한, 라이즈(RIIZE) 원빈, 투어스(TWS) 신유, 제로베이스원(ZEROBASEONE) 박건욱과 한유진이 참여해 극 중 서사를 무대 위에 완성시킨다.
2025 MAMA AWARDS_WONDER STAGE_사자보이즈. 사진=CJ ENM
애니메이션 영화의 세계관을 무대 위에 생생하게 옮겨 담는 이번 콜라보 스테이지는 전 세계 K-POP 팬들을 하나로 연결할 상징적인 순간이 될 것으로 주목된다.
한편, '2025 MAMA AWARDS'는 오는 28일(이하 한국 시각)과 29일 이틀간 아시아의 메가 이벤트 허브로 주목받는 홍콩의 카이탁 스타디움에서 개최되며, 엠넷플러스(Mnet Plus)를 비롯한 다양한 디지털 플랫폼을 통한 실시간 글로벌 생중계로 전 세계 K-POP 팬들과 함께할 예정이다. 레드카펫은 오후 5시 30분부터, 본 시상식은 오후 7시 30분부터 진행된다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com