故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다"…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고(故) 김새론 유족이 미성년자 시절 배우 김수현과 교제한 것이 맞다고 재차 주장했다.
김새론의 모친은 26일 법무법인 부유 부지석 변호사를 통해 "많은 고민 끝에 용기를 내 본다"며 "수사기관에서는 각 당사자들에게 언론과의 접촉을 자제해 주었으면 좋겠다는 권고를 했고, 저희는 수사기관의 권고를 받아들였다. 하지만 최근 김수현의 법률대리인이라고 하는 고상록 변호사가 자신의 유튜브 채널을 통해 지속적인 게시글 등을 올리며 거짓 주장을 통해 여론을 선동하고 있다"고 밝혔다.
이어 "김수현 측은 지금까지 우리 증거가 모두 조작됐다는 등의 프레임을 씌워 '김새론이 미성년자 시절 김수현과 교제한 적 없다'고 주장했다"며 "증거들의 조작 여부 등 누구의 말이 맞는지는 조만간 수사기관의 수사 결과로 드러날 것"이라고 덧붙였다.
사진 제공=법무법인 부유
아울러 김새론의 모친은 지인의 녹취록과 함께 메모, 메신저 대화 등을 공개했다. 먼저 군 복무 시기 김수현이 남긴 것으로 추정되는 메모 증거와 관련해 "특징적인 부분만 추려보면, '남은 시간(김수현은 2017년 10월 23일 입대하였고 위 메모는 입대하기 25일 전쯤 작성됐음) 매일을 너랑 같이 보내고 싶어라고 하면 안 돼?', '오빠 그냥 단지 군대 가서 그런 건 아냐', '우리는 어렵잖아 건너가야 할 게 많잖아 일차적으로 눈에 보이는 게 나이고', '오빠가 나를 정말로 다시 만날 생각이어서 그런 말 한 거면 그냥 내가 오빠 지금 기다릴 수 있어 기다린다기보단 그냥 계속 좋아할 수 있어' 등"이라고 설명했다. 그러면서 "이는 연인 간에만 할 수 있는 표현"이라며 "위 메모를 통하여 김새론과 김수현이 2017년 9월 28일 메모 작성 이전에 이미 연인 관계였던 사실을 쉽게 알 수 있다"고 강조했다.
또 지난해 3월 고인이 전 소속사 골드메달리스트에 음주운전 위약금 내용증명을 받은 뒤 쓴 편지에 대해서도 언급했다. 김새론의 모친은 "김새론이 작성한 편지에 '우리가 만난 기간이 대략 5~6년 됐더라. 첫사랑이기도 마지막 사랑이기도 해서'라는 문구가 기재돼 있는 것만 보더라도 미성년자 시절부터 상당한 기간 동안 김수현과 교제한 사실이 확인된다"고 주장했다.
한편 김수현은 올해 3월 기자회견을 열고 고 김새론이 성인이 된 후 2019년쯤부터 1년간 교제했다고 밝혔다. 다만 고인이 미성년자일 당시에는 교제하지 않았다고 말했다. 또 김새론 유족 측이 공개한 카카오톡 대화 재구성본에 대해서는 조작 의혹을 제기하며 감정서를 공개하기도 했다.