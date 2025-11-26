남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"
[스포츠조선 김수현기자] 가수 김윤지가 16개월 된 딸을 데리고 단둘이 미국으로 떠났다.
26일 김윤지는 "좋은 생각들로만 가득 채우기"라며 미국에서 보내는 힐링 타임을 기록했다.
앞서 23일 김윤지는 유튜브 채널 'ns윤지'에서 '(내돈내산) 아기랑 첫 미국 짐싸기 현실판!'이라는 영상으로 근황을 밝힌 바 있다.
김윤지는 "출국 전 열심히 마지막 스케줄을 가보고 있다"면서 "이제 짐을 싸야 한다. (엘라를 데리고) 미국으로 가는 건 처음이어서 짐을 어디서부터 어떻게 써야 되는지 솔직히 앞이 캄캄하고 막막하긴 하지만 오늘 일정을 잘 소화하고 짐을 한 번 싸보겠다"라며 현실 육아를 보여주기도 했다.
귀여운 딸과 함께지만 남편은 함께 가지 못했다. 김윤지는 딸과 함께 한 미국 여행을 소소하게 보여주며 행복한 시간을 자랑했다.
한편 2009년 예명 NS윤지로 가요계에 데뷔, '마녀가 된 이유' 'If you love me' 등의 곡으로 활동했으며 현재 배우로 활동 중이다.
2021년 개그맨 이상해, 국악인 김영임 부부의 아들 최우성과 결혼해 슬하에 1녀를 뒀다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.