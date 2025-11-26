속 뒤집개 아니었다..'얄미운' 한지혜, 김희선 조력자 변신('다음생은 …

[스포츠조선 문지연 기자] '다음생은 없으니까' 한지혜, 김희선 속 뒤집개인 줄 알았더니 반전 사연의 소유자였다.
25일 방송된 TV CHOSUN 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'(신이원 극본, 김정민 연출) 6회에서는 한지혜가 연기한 양미숙의 숨겨진 서사가 드러나며 조나정(김희선)과의 기존 대립 관계를 해소하고 한 팀으로 변화하는 등 새로운 국면을 맞았다. 이 가운데 한지혜는 탄탄한 연기력으로 캐릭터의 변화를 자연스럽게 표현하며 이야기를 한층 더 풍부하게 만들었다.
이날 방송에서 한지혜는 미스터리한 인물과 비밀스럽게 통화하며 "내 새끼 털끝 하나라도 건드는 날엔 죽여버린다"라며 분노한 양미숙을 실감 나게 연기해 이어질 전개에 대한 궁금증을 더했다. 또한 조나정의 남편이 스위트 홈쇼핑 PD인 노원빈(윤박)이라는 사실을 알게 된 후 채용 비리 루머를 퍼뜨리고, 인턴 입사 동기 회식에서 조나정을 소외시키는 등 얄미운 행동을 일삼는 양미숙 캐릭터를 기막히게 살려내며 극의 몰입도를 높였다.
특히 파출소 장면에서는 자신의 딸을 납치하려고 했던 전남편을 향해 울분과 분노를 터뜨리는 감정 연기를 선보이며 이목을 집중시켰다. 이어 한지혜는 전남편으로부터 자신의 아이를 지키기 위해 스위트 홈쇼핑 입사에 필사적일 수밖에 없었던 양미숙의 사연을 감정이 복받치는 톤으로 풀어내며 마냥 미워할 수 없는 '러블리 빌런' 양미숙 캐릭터를 입체적으로 완성했다.
이처럼 탄탄한 연기 내공으로 캐릭터의 변주를 유려하게 완성한 한지혜는 극에 새로운 활력을 불어넣으며 시청자들의 '본방사수'를 자극하고 있다. 시청자들은 "한지혜 연기력 폭발했다", "한지혜 연기력 장난 아니다. 완전히 몰입됨", "한지혜 진짜 쇼호스트 같다. 역시 한지혜가 나오면 재밌어진다" 등의 반응을 보이며 한지혜의 연기에 대한 호평을 이어갔다.
한편 '다음생은 없으니까'는 김희선, 한혜진, 진서연, 한지혜가 출연하며 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송한다.