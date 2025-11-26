속 뒤집개 아니었다..'얄미운' 한지혜, 김희선 조력자 변신('다음생은 없으니까')

기사입력 2025-11-26 14:28


속 뒤집개 아니었다..'얄미운' 한지혜, 김희선 조력자 변신('다음생은 …

속 뒤집개 아니었다..'얄미운' 한지혜, 김희선 조력자 변신('다음생은 …

[스포츠조선 문지연 기자] '다음생은 없으니까' 한지혜, 김희선 속 뒤집개인 줄 알았더니 반전 사연의 소유자였다.

25일 방송된 TV CHOSUN 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'(신이원 극본, 김정민 연출) 6회에서는 한지혜가 연기한 양미숙의 숨겨진 서사가 드러나며 조나정(김희선)과의 기존 대립 관계를 해소하고 한 팀으로 변화하는 등 새로운 국면을 맞았다. 이 가운데 한지혜는 탄탄한 연기력으로 캐릭터의 변화를 자연스럽게 표현하며 이야기를 한층 더 풍부하게 만들었다.

이날 방송에서 한지혜는 미스터리한 인물과 비밀스럽게 통화하며 "내 새끼 털끝 하나라도 건드는 날엔 죽여버린다"라며 분노한 양미숙을 실감 나게 연기해 이어질 전개에 대한 궁금증을 더했다. 또한 조나정의 남편이 스위트 홈쇼핑 PD인 노원빈(윤박)이라는 사실을 알게 된 후 채용 비리 루머를 퍼뜨리고, 인턴 입사 동기 회식에서 조나정을 소외시키는 등 얄미운 행동을 일삼는 양미숙 캐릭터를 기막히게 살려내며 극의 몰입도를 높였다.

특히 파출소 장면에서는 자신의 딸을 납치하려고 했던 전남편을 향해 울분과 분노를 터뜨리는 감정 연기를 선보이며 이목을 집중시켰다. 이어 한지혜는 전남편으로부터 자신의 아이를 지키기 위해 스위트 홈쇼핑 입사에 필사적일 수밖에 없었던 양미숙의 사연을 감정이 복받치는 톤으로 풀어내며 마냥 미워할 수 없는 '러블리 빌런' 양미숙 캐릭터를 입체적으로 완성했다.

이처럼 탄탄한 연기 내공으로 캐릭터의 변주를 유려하게 완성한 한지혜는 극에 새로운 활력을 불어넣으며 시청자들의 '본방사수'를 자극하고 있다. 시청자들은 "한지혜 연기력 폭발했다", "한지혜 연기력 장난 아니다. 완전히 몰입됨", "한지혜 진짜 쇼호스트 같다. 역시 한지혜가 나오면 재밌어진다" 등의 반응을 보이며 한지혜의 연기에 대한 호평을 이어갔다.

한편 '다음생은 없으니까'는 김희선, 한혜진, 진서연, 한지혜가 출연하며 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송한다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, 9년간 돈 얼마나 많이 벌었길래 "박나래 덕분에 먹고살아" ('나래식')

2.

[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격려 덕분" (전문)

3.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

4.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

5.

故이순재 영결식 내일(27일) 서울아산병원서 엄수…사회 정보석→추도사 김영철·하지원

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, 9년간 돈 얼마나 많이 벌었길래 "박나래 덕분에 먹고살아" ('나래식')

2.

[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격려 덕분" (전문)

3.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

4.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

5.

故이순재 영결식 내일(27일) 서울아산병원서 엄수…사회 정보석→추도사 김영철·하지원

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 김재환 방출 대충격! → 無보상 꼼수 FA 됐다. 4년전 '독소조항' 계약 → 'FA 포기' 꿍꿍이 이거였나

2.

50억은 다만 보너스일 뿐, 지금 가치만 7400억...23살 스킨스가 밟아나갈 몸값 초대박 행보는?

3.

구단들도 간절히 기다렸다, KBO 윈터미팅 6년만에 부활했다

4.

역대급 반전! "래시포드 토트넘이 영입"→바르셀로나가 망설여…케인의 극찬 "판타스틱한 선수다"

5.

충격 예측! 황희찬의 울버햄튼 결국 강등, 우승은 아스널…슈퍼컴퓨터가 예측한 24~25시즌 EPL 순위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.