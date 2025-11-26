박선주, 오늘(26일) 부친상…남편 강레오와 슬픔 속 빈소 지켜[SC이슈…

안소윤 기자
기사입력 2025-11-26 16:48
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"
[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개
[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격려 덕분" (전문)
이이경 독일 폭로女 직접 등장 "1년 반 연락, 야한 대화 무서웠다" 주장
'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"
[속보] 김재환 방출 대충격! B등급 10억 연봉 FA, 보상 물거품. 4년전 '별건' 계약의 실체
[공식발표] '80억 박찬호 보상선수 홍민규였다' KIA, 두산 19살 투수 유망주 선택했다
[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료
충격 예측! 황희찬의 울버햄튼 결국 강등, 우승은 아스널…슈퍼컴퓨터가 예측한 24~25시즌 EPL 순위
'쏘니의 영원한 주장' 공식 발표, 은퇴설 종식 "LAFC 잔류"...1년 더 SON과 함께, 손흥민과 11번째 시즌 준비