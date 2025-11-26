박선주, 오늘(26일) 부친상…남편 강레오와 슬픔 속 빈소 지켜[SC이슈]

기사입력 2025-11-26 16:48


박선주, 오늘(26일) 부친상…남편 강레오와 슬픔 속 빈소 지켜[SC이슈]
강레오(왼쪽), 박선주. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 작곡가 박선주가 부친상을 당했다.

26일 가요계에 따르면 박선주의 부친이 이날 오전 별세했다. 향년 88세.

빈소는 서울아산병원 장례식장 1호실에 마련됐으며, 박선주는 형제들과 함께 상주로 이름을 올렸다. 박선주의 남편인 셰프 강레오도 상주로 이름을 올리고 슬픔 속 빈소를 지키고 있다.

발인은 28일 오전 9시 엄수되며, 장지는 분당추모공원이다.

박선주는 1989년 강변가요제에서 '귀로'로 은상을 수상하며 데뷔했다. 이후 DJ DOC '슈퍼맨의 비애', 리쌍 '인생은 아름다워', 바비킴 '사랑...그놈' 등 다수의 히트곡을 작곡했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

