넥슨게임즈의 MMORPG '히트2', 오리진 서버 '공허의 격전지 UNION' 시즌10 업데이트

넥슨게임즈의 MMORPG '히트2', 오리진 서버 '공허의 격전지 UNI…



넥슨은 자회사 넥슨게임즈가 개발한 모바일-PC MMORPG '히트2'의 오리진 서버 '공허의 격전지 UNION' 시즌 10 업데이트를 26일 진행했다고 밝혔다.

우선 크로스 인터 던전 '공허의 격전지 UNION'에서는 시즌 10 업데이트를 기념해 보스 '마르두크'의 전체적인 능력치를 상향 조정하고 '로드 아라운'의 공격력을 높였다. 보다 강력해진 보스를 대적하는 과정에서 더욱 다양한 전략을 펼치고 협동의 재미를 경험할 수 있으며, 최종 순위에 따라 새롭게 추가된 '불멸 투혼' 성장 재료 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

이와 함께 더욱 간편한 보스전 경험을 제공하기 위해 신규 시스템 '뿔피리'를 선보였다. 길드 내 전용 전장에서 '뿔피리 소환 상자'를 사용해 '보스 뿔피리' 1종을 획득할 수 있고, 아이템을 사용해 실제 보스와 유사한 능력치의 보스 몬스터를 소환할 수 있다. 보스전 완료 시 일반 보스전과 동일한 보상을 얻을 수 있으며, 이를 통해 빠르고 효과적인 캐릭터 성장을 지원한다.

클래식 서버에서는 던전 '안겔로스 공동묘지'의 1, 2층과 보스 '스켈레톤 로드'를 추가했으며, 미션 수행을 통해 성장 재화를 획득할 수 있는 '황금의 사명'과 던전 '비탄의 성지' 55레벨 지역도 도입했다. 이밖에 시즌 단위로 열리는 길드 콘텐츠 '결속의 증명'을 업데이트 했다. 지정된 몬스터를 처치할 경우 '결속의 큐브 주머니'를 지급하며, 큐브를 조합해 얻은 결속 포인트에 따라 개인 및 길드 순위를 결정하고 시즌 종료 후 보상 아이템을 증정한다.

넥슨은 업데이트를 기념해 오리진 서버에선 12월 3일까지 '협동의 코인을 찾아서' 이벤트를 실시한다. '협동의 전장' 보스전을 완료해 특별 주화 '협동의 코인'을 얻을 수 있고, 이벤트 상점에서 '응축된 각성의 기운', '눈부신 클래스/펫/투혼/카드 11회 소환권' 등과 교환 가능하다.

클래식 서버에서는 12월 10일까지 '송년의 코인을 찾아서 '이벤트를 진행하며, 필드에서 획득한 '송년의 코인'을 '송년회 전야제 초청장', '희귀 장비 승급 오닉스' 등 다양한 보상과 교환할 수 있다.

또한 오리진 서버, 클래식 서버 공통으로 12월 17일까지 '송년회 전야제' 이벤트를 진행한다. 매주 진행되는 특별 콘텐츠를 통해 '송년회 전야제 초대장 조각'을 획득하고 '송년회 전야제 초대장'을 제작할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

