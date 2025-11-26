'블레이드&소울 NEO', 경제 특화 서버 '원'의 사전 다운로드 이벤트 시작

기사입력 2025-11-26 16:59


엔씨소프트는 MMORPG '블레이드&소울 NEO(이하 BNS NEO)'에서 경제 특화 서버 '원'의 사전 다운로드 이벤트를 26일 시작했다.

신규 서버 '원'은 유료 재화인 '신석' 대신 게임 내 재화인 '금'을 중심으로 운영되는 경제 특화 서버다. 이용자는 플레이를 통해 획득한 금으로 거래소 이용, 캐릭터 육성, 장비 성장 등을 진행할 수 있다. 기존 서버보다 던전 플레이와 몬스터 사냥을 통한 경험치 획득이 수월해 신규 이용자들의 빠른 성장이 가능하다.

엔씨소프트는 오는 12월 3일 오후 7시에 원 서버를 오픈한다. 캐릭터 생성 시 '고속 성장'을 통해 50레벨로 시작할 수 있으며, 신규 외전 퀘스트를 완료한 이용자에게는 백청산맥 영웅 장비인 '설한장비'를 보상으로 제공한다.

'BNS NEO'에선 원 서버 오픈을 기념해 12월 3일 오전 5시까지 사전 다운로드 이벤트를 진행한다. 퍼플(PURPLE)에서 'BNS NEO' 클라이언트를 설치한 이용자 중 5명을 추첨해 NEO 오리지널 커스텀 PC를 증정한다. 커스텀 PC는 강화유리 본체로 제작됐으며, 전면과 측면에 12월 3일 공개 예정인 신규 직업 아트가 그려져 있다.

사전 캐릭터 생성은 28일 오후 7시부터 시작된다. 사전 생성에 참여한 모든 이용자에게는 '마기 보패 세트'를 보상으로 제공한다. 해당 보패 착용 시 생명력과 공격 능력이 상승한다. 신규 외전 퀘스트 진행에도 보패 효과의 도움을 받을 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

