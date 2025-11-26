박나래, 양세찬에 고백 거절後 전화해…"꺼져, 이 개XX야" 욕설→"1년…

박나래, 양세찬에 고백 거절後 전화해…"꺼져, 이 개XX야" 욕설→"1년간 인사도 제대로 안받았다"(나래식)

기사입력 2025-11-26 22:11


[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 양세찬이 과거 박나래의 고백 비하인드를 털어놨다.

양세찬은 26일 공개된 박나래의 유튜브 채널 '나래식'의 '양세찬 | "신경이 쓰였나 봐 누나가" | 썸장사, 비밀 내기, 최초 공개 고백 썰, 아이돌 해명, 런닝맨 고정 비하인드, 도경수(?) 전화 연결'이라는 제목의 영상에 등장해다.

이 영상에서 양세찬은 박나래의 고백 에피소드를 처음부터 꺼냈다. 평소 술기운을 빌려 "너 좋아한다"고 말하던 박나래가 어느 날, 맨정신으로 전화를 걸어왔다는 것.

박나래는 "나 오늘 술 안 먹었어. 진지하게 할 얘기가 있어"라고 운을 뗐고, 양세찬은 이미 분위기를 감지하고 "하지 말라. 어차피 안 된다. 이 얘기하면 우리 더 못 지낸다"며 전화를 끊어버렸다.

그러자 곧바로 박나래에게서 장문의 문자가 도착했다. 양세찬은 그 내용을 아직도 기억난다며 "세찬아, 이건 진짜 진지하게 하는 얘기야. 내가 술 먹고 장난처럼 했던 말들 때문에 부담됐을 수 있는 거 알아. 근데 이 마음을 말 안 하면 내가 너무 힘들 것 같아서 얘기하는 거야. 사귀자는 것도 아니고, 뭘 바라는 것도 아니야. 그냥 내 마음을 솔직하게 말하고 싶어. 대신 딱 하나만 들어줘. 나랑 영화 한 편만 보자. 그거면 난 돼"라는 내용을 공개했다.

하지만 양세찬은 단호하게 "누나 미안하다. 영화를 보나 안 보나 내 마음은 똑같다. 이건 아닌 것 같다"는 취지로 담백하게 거절했다고 털어놨다.

문자 이후 박나래에게 전화가 걸려왔고, 받자마자 들려온 건 "(욕 섞인 말과 함께) 안 좋아해!"라는 한마디였다.


그 뒤로는 약 1년간 이들의 냉전이 이어졌다. 박나래는 일부러 최대한 사무적으로만 대했고, 인사조차 제대로 받지 않을 정도로 차가웠다. 하지만 시간이 흐른 지금, 박나래는 "그때 그렇게 딱 끊어줘서 지금 생각하면 고맙다"고 웃으며 정리했다. 양세찬 역시 "그때는 냉정했지만, 결과적으로 서로에게 좋았던 선택"이라고 돌아봤다.


또 상황이 정리된 이후 박나래는 양세찬과의 MBC '우리 결혼했어요' 출연을 거의 확정했었다. 제작진이 목포까지 내려가 어머니가 운영하던 칼국숫집을 찾아가 미팅을 할 정도였다고. 하지만 이동 중 차 안에서 양세찬에게 전화가 와 "누나 우결 한다는 얘기 들었는데, 우리 이거 하다가 진짜 결혼하는 줄 알면 어떡하냐. 이제 이런 식으로 소비되는 이미지는 그만하자"는 뉘앙스로 우려를 전했다.

박나래는 그 말을 듣고 이미 회사와의 조율도 끝났지만 결국 '우결' 출연을 스스로 포기했다. 하지만 이후 MBC에서 "나래 씨 일상을 찍고 싶다"며 리얼리티 예능 출연을 제안했고 그것이 '나혼자산다'였다. 박나래는 "그때는 양세찬 때문에 '우결'도 날아가고, 나만 낙동강 오리알 된 줄 알았다"며 웃으면서도 "지금 생각해보면 '우결'을 안 한 게 내 인생에선 천운이었다. '미우새', '나혼산' 같은 프로그램으로 오래 사랑받을 수 있었던 것 같다"고 솔직하게 인정했다.

또 양세찬은 자신에게 따라붙는 '마성의 남자' 이미지와 아이돌, 인기 연예인들과의 술자리 루머에 대해서도 해명했다. 그는 "내가 손 한 번 더 내민 게 상대방에겐 플러팅처럼 느껴졌을 수 있다"며 "과한 친절이 사람들에게 '혹시 나한테 마음 있나' 하는 오해를 부른 것 같다"고 인정했다.

하지만 그는 "먼저 번호 달라고 한 적 거의 없다. 사석에서 연예인 만난 것도 진짜 오래됐다. 집에서 일어나서 유튜브 보고, 그냥 그런 삶이다"라며 "대인기피까지는 아니지만, 작은 기사 하나, 소문 하나가 나랑 엮인 사람들에게 피해가 될까 봐 더 움츠리게 됐다. "일부러 더 꽁꽁 싸매고 다녔다"고 털어놨다.

그러면서도 그는 "내년부터는 마스크도 좀 벗고, 사람들하고 더 자연스럽게 지내보려고 한다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.