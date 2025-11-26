선우용여, '마라맛' 19禁 토크에 '어질'…"갱년기女, 男에 관심無→남자는 폭발, 바람피우면 더 좋아하는 경우도"(순풍 선우용여)

기사입력 2025-11-26 22:21


선우용여, '마라맛' 19禁 토크에 '어질'…"갱년기女, 男에 관심無→남…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 선우용여가 19금 토크로 부부의 현실을 거침없이 털어놨다.

선우용여는 26일 공개한 자신의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'의 '빚갚느라 다 팔고 달랑 두 개 남은 선우용여 명품백의 가격은? (충격결말)'이라는 제목의 영상에서 웃픈(웃기면서도 슬픈) 결혼론을 펼쳤다.

그는 자연스럽게 부부 이야기를 꺼내며 특유의 직설화법으로 "여자는 갱년기가 있잖아. 그때 되면 남자에 대해서 관심이 없어져. 근데 남자는 그때 폭발이 되는 거야"라며 옛날 세대의 본부인과 첩을 예로 들며 "본부인이 남자가 바람피우면, 오히려 더 좋아하는 경우도 있었다. 귀찮은 역할은 첩이 맡고, 본부인은 집안 열쇠 쥐고 있으면 된다"는어찌 보면 냉소적이지만 현실감 있는 이야기를 덧붙였다.


선우용여, '마라맛' 19禁 토크에 '어질'…"갱년기女, 男에 관심無→남…

선우용여, '마라맛' 19禁 토크에 '어질'…"갱년기女, 男에 관심無→남…

선우용여, '마라맛' 19禁 토크에 '어질'…"갱년기女, 男에 관심無→남…
선우용여는 나이 든 부부의 현실도 숨김없이 말했다. 그는 "사실은 나이 들면 귀찮아, 남자가. 같이 사는 것도… 사실이야, 그거는"이라고 말해 눈길을 끌었다.

한편 이날 선우용여는 자신이 가진 명품백 2개를 감정받는 모습을 눈길을 끌었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

청천벽력 소식! "굿바이 SON" 손흥민 내보낸 토트넘, 대형 사기당할 뻔..."SON 대체자 후보, 아무것도 못 하는 선수" 비판 쇄도

2.

정말 손흥민 파트너로 마음 먹을까...'563골 137도움' 21세기 최고 스트라이커, 튀르키예행 거절→HERE WE GO도 인정 "미래 고민"

3.

'2연승 분위기 탔는데' 우리카드, 악재 발생…"알리, 무릎 통증 결장"

4.

[ACLE 현장리뷰]'아! 말컹 골대강타' 풀 로테이션 울산, 태국 부리람과 0-0 무승부…이제 운명의 제주전에 올인!

5.

사령탑 자진사퇴 '약'됐나? 기업은행 7연패 탈출 → '목쉰' 여오현 감독대행 첫승…흥국생명에 셧아웃 완승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.