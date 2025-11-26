선우용여 "아침 눈뜰 때마다 살아있는게 감사해 인사…연말와도 '갈 날이 머지 않았네' 생각뿐"(순풍 선우용여)

기사입력 2025-11-26 22:35


선우용여 "아침 눈뜰 때마다 살아있는게 감사해 인사…연말와도 '갈 날이 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 선우용여가 인생 후반부를 맞아 느낀 삶의 여유와 철학을 진솔하게 털어놨다.

선우용여는 26일 공개한 자신의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'의 '빚갚느라 다 팔고 달랑 두 개 남은 선우용여 명품백의 가격은? (충격결말)'이라는 제목의 영상에서 나이, 죽음, 감사, 그리고 '스스로 움직이는 삶'에 대해 담담히 이야기했다.

선우용여는 70을 넘긴 나이에 처음으로 '내 나이'를 실감했다고 고백했다. 그는 "70일 때 처음 느꼈다. '내가 앞으로 몇 년 더 살까?' 그 생각이 들면서, 아침마다 살아 있는 게 감사하다"며 "아침에 눈을 뜰 때마다 '용여야, 일어났구나. 반갑다'라고 스스로에게 말한다. 죽음이 멀지 않다는 걸 받아들이니까 오히려 매일이 신통하고 반갑다"고 전했다.


선우용여 "아침 눈뜰 때마다 살아있는게 감사해 인사…연말와도 '갈 날이 …

선우용여 "아침 눈뜰 때마다 살아있는게 감사해 인사…연말와도 '갈 날이 …

선우용여 "아침 눈뜰 때마다 살아있는게 감사해 인사…연말와도 '갈 날이 …
이어 "연말이 온 게 별로다. '한 살 더 먹었네' '또 갈 날이 머지 않았네' 그런 생각이 먼저 든다"며 "우리 나이엔 죽음을 아예 배제할 수 없다. 이제는 그걸 자연스럽게 생각하면서 살아야 한다"고 소신을 말했다.

또 그는 "내가 요즘 깨달은 게 있다. 주식보다도 조식(아침식사)이 더 중요하다. 이제는 그냥 캐세라 세라(Que Sera, Sera)다"라고 덧붙이기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

청천벽력 소식! "굿바이 SON" 손흥민 내보낸 토트넘, 대형 사기당할 뻔..."SON 대체자 후보, 아무것도 못 하는 선수" 비판 쇄도

2.

정말 손흥민 파트너로 마음 먹을까...'563골 137도움' 21세기 최고 스트라이커, 튀르키예행 거절→HERE WE GO도 인정 "미래 고민"

3.

'2연승 분위기 탔는데' 우리카드, 악재 발생…"알리, 무릎 통증 결장"

4.

[ACLE 현장리뷰]'아! 말컹 골대강타' 풀 로테이션 울산, 태국 부리람과 0-0 무승부…이제 운명의 제주전에 올인!

5.

사령탑 자진사퇴 '약'됐나? 기업은행 7연패 탈출 → '목쉰' 여오현 감독대행 첫승…흥국생명에 셧아웃 완승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.